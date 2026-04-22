Donald Trump afirmă că firma de inteligență artificială Anthropic „își revine” și lasă deschisă posibilitatea unui acord cu Pentagonul

Președintele american Donald Trump a declarat că firma de inteligență artificială Anthropic începe să fie privită mai favorabil de administrația sa, sugerând că un eventual acord cu Pentagonul nu este exclus, potrivit relatărilor Reuters.

Declarațiile vin după ce, la începutul anului, instituțiile federale au fost obligate să înceteze colaborarea cu compania, iar Departamentul Apărării a inclus Anthropic pe lista entităților considerate risc pentru lanțul de aprovizionare, relatează aceeași agenție, citată de News.ro.

Anthropic a contestat decizia în instanță, iar directorul general Dario Amodei s-a întâlnit recent cu oficiali de la Casa Albă pentru a detensiona relația cu administrația. Casa Albă a descris discuțiile drept „productive și constructive”.

Într-un interviu pentru CNBC, Donald Trump a afirmat că reprezentanții companiei „au avut discuții foarte bune” la Washington și că firma „își revine”, adăugând că ar putea exista o colaborare viitoare cu Pentagonul.

Anthropic a transmis că dialogul cu administrația s-a focusat pe securitate cibernetică, leadership tehnologic și siguranța instrumentelor AI.

Declarațiile lui Trump marchează cel mai clar semnal de până acum privind o posibilă apropiere între administrație și companie, într-un moment în care Anthropic a prezentat Mythos, un model AI avansat capabil să identifice vulnerabilități cibernetice. V

Versiunea de testare nu va fi accesibilă publicului, compania lansând în schimb Project Glasswing, un program de testare privată pentru instituții și companii mari.

Divergențe între Anthropic și administrația Trump

Tensiunile dintre Anthropic și administrația Trump au apărut după ce compania a cerut garanții că tehnologia sa nu va fi folosită pentru supravegherea cetățenilor americani sau pentru operarea de arme autonome. Interdicția Pentagonului va bloca utilizarea instrumentelor AI ale companiei în cadrul Departamentului Apărării, cu excepții limitate pentru situații de securitate națională.

La începutul acestei luni, o curte federală de apel din Washington a refuzat să suspende temporar includerea Anthropic pe lista de risc, oferind un avantaj administrației în litigiul în curs.