SUA „o țară ostilă”. Tot mai mulți turiști, oameni de cultură sau performeri evită călătoriile în Statele Unite

Pe măsură ce lista țărilor care emit avertismente de călătorie pentru SUA crește, unii vizitatori aleg să boicoteze complet SUA.

În timp ce președintele Donald Trump pune în aplicare noi politici radicale, impune taxe vamale aliaților și conduce o campanie de reprimare a imigrației, unii călători internaționali își regândesc planurile de călătorie în SUA.

Aplicarea mai strictă a frontierelor a dus recent la reținerea unor turiști canadieni și europeni, determinând Germania, Regatul Unit, Danemarca, Finlanda și Portugalia să emită avertismente și recomandări de călătorie pentru această țară. Acum, se pare că un număr tot mai mare de voci pledează pentru un boicot total al călătoriilor în SUA, scrie bbc.com.

Această răceală a fost remarcată în special din partea vecinului nordic al SUA, Canada, care trimite peste 20 de milioane de vizitatori în țară pe an - mai mult decât orice altă națiune. Ca răspuns la tarifele propuse de Trump și la amenințările repetate de a anexa națiunea, fostul prim-ministru Justin Trudeau și-a îndemnat recent concetățenii canadieni: „Acum este momentul să alegeți Canada”, adăugând: „Aceasta ar putea însemna să vă schimbați planurile de vacanță de vară pentru a rămâne aici, în Canada”.

Apelul pare să fi prins, deoarece mulți canadieni înfuriați boicotează acum sărbătorile din SUA. În februarie, trecerile frontierei au scăzut cu peste 20%, potrivit Statistics Canada. Asociația de turism din SUA estimează că și o reducere cu 10% a numărului de vizitatori canadieni ar putea duce la pierderi de 2,1 miliarde de dolari în cheltuieli și la pierderea a 14.000 de locuri de muncă.

În timp ce unii canadieni evită SUA din cauza schimbărilor politice, alții spun că pur și simplu nu se mai simt la fel de în siguranță ca altădată.

Griji cu privință la graniță

„Partenerul meu și cu mine am decis să nu mergem mai departe cu vacanțele noastre planificate în SUA în acest an”, a declarat jurnalista canadiană de turism Kate Dingwall. „Îmi fac griji cu privire la graniță și la posibilitatea de a rămâne blocați cumva, mai ales având în vedere cât de înțepător este Trump față de Canada. În acest moment, există un sentiment de neliniște în ceea ce privește vizitarea Americii.”

Keith Serry, un scriitor și comediant stabilit în Montreal, Quebec, și-a anulat cinci apariții în luna aprilie în New York (inclusiv patru spectacole la viitorul festival New York City Fringe) din cauza situației politice tensionate.

„Această decizie îmi va răpi, desigur, oportunitatea de a-mi împărtăși arta cu mulți dintre cei din New York pe care am ajuns să îi cunosc și să îi iubesc”, a scris el pe pagina sa de Facebook. „Acestea fiind spuse, adevărul sincer este că pur și simplu nu mă simt în siguranță să călătoresc în Statele Unite în acest moment. În plus, simt o puternică reticență în a-mi cheltui banii în orice mod care ar putea ajuta economia unui stat ostil.”

În ultimele luni, unii canadieni s-au confruntat cu o securitate la frontieră mai dură ca niciodată - chiar și cei cu cazier curat și documente valabile. O femeie a ținut prima pagină a ziarelor internaționale când a fost reținută de ICE timp de două săptămâni în condiții aparent dezolante, după ce i-a fost revocată viza.

„Suntem o țară care se mândrește, imperfect, dar intenționat, cu valori precum incluziunea, echitatea și drepturile omului. Atunci când aceste valori nu sunt în concordanță cu ceea ce se întâmplă peste graniță, devine mai greu să justifici participarea”, a declarat Amar Charles Marouf, un cetățean canadian care este curator la Forumul Economic Mondial. „Climatul politic ridică întrebări mai ample. Ce fel de tratament normalizăm? Ce presupuneri se fac cu privire la cine este binevenit și cine nu?”

Nici destinațiile tradiționale nu mai sunt dorite

Nu doar că canadienii nu călătoresc la nivel internațional; mulți dintre ei își schimbă pur și simplu destinațiile tradiționale. Marouf spune că Mexicul, America de Sud și Europa se simt mai primitoare în acest moment. „California va fi acolo când totul se va termina, dar simt că există mai puține riscuri să merg în Portugalia”, a adăugat Dingwall.

Unele proprietăți internaționale au înregistrat o creștere a traficului, care se datorează în mod direct faptului că canadienii evită acum SUA. „În ultimele câteva săptămâni, am primit peste 10 piste de la canadieni care doresc să relocheze evenimente din Statele Unite în această vară”, a declarat Diarmaid O'Sullivan, director de vânzări și marketing la Hamilton Princess Hotel & Beach Club Bermuda. „Acesta este un amestec de călători de agrement, inclusiv cei care planifică nunți, și companii care relochează evenimente de afaceri. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 20% a veniturilor prognozate de pe piața canadiană.”

Interesant este că toate acestea se întâmplă exact în momentul în care SUA a înregistrat o creștere record în sectorul călătoriilor și turismului. Marta Solingo, profesor la UNLV și director al departamentului de cercetare în domeniul turismului din cadrul Biroului de dezvoltare economică al UNLV, face referire la Raportul privind tendințele impactului economic în 2024 al Consiliului Mondial pentru Călătorii și Turism (WTTC), care a arătat că SUA este cea mai importantă piață de călătorii și turism din lume.

Nu numai că industria a obținut un impact economic fără precedent de 2,36 miliarde de dolari în SUA, dar proiecțiile Biroului de Statistică a Muncii din SUA indică faptul că economia SUA va adăuga peste 800.000 de locuri de muncă în sectorul de agrement și ospitalitate.

„Astfel de cifre ne ajută să înțelegem importanța sectorului în SUA, arătând că o scădere a turismului din țările de origine de top ar putea afecta semnificativ economia SUA”, a declarat Solingo. „Consecințele acestor probleme pot afecta atât marile corporații cu sediul în SUA, cum ar fi lanțurile hoteliere, cât și întreprinderile mici deopotrivă.”

Schimbarea modelelor de călătorie are deja un efect tangibil asupra economiei SUA. Tourism Economics și-a actualizat recent previziunile privind călătoriile în SUA de la o creștere preconizată de 8,8 %, la o scădere de 5,1 %, atribuind schimbarea sentimentului de călătorie „tensionat”, „tarifelor radicale” și „modificărilor cursului de schimb” care fac călătoriile în SUA mai scumpe.

„Combinația de interdicții de călătorie și o reducere a călătoriilor în SUA ar putea avea un impact material asupra turismului și dezvoltării economice”, a declarat Jeff Le, fost secretar adjunct al cabinetului pentru statul California și coordonator federal al statului în timpul primei administrații Trump.

Numai în California, vizitatorii internaționali au adus mai mult de 24 de miliarde de dolari în economiile locale în 2023, informează Le. „Pierderea acestui lucru ar afecta probabil atât oamenii, cât și fondurile guvernamentale locale”, a spus el. „Este mai greu de măsurat pierderea reputației, dar nu-mi pot imagina că boicoturile active ajută.”

În timp ce impactul larg al boicotării călătoriilor în SUA ar putea avea efecte substanțiale la nivel național și guvernamental, unele organizații de advocacy avertizează, de asemenea, că pierderea de dolari din turism este cel mai probabil să fie resimțită de persoane fizice.

„Lucrătorii americani și întreprinderile mici sunt cei care sunt afectați de boicoturile asupra călătoriilor în SUA”, a declarat Thomas F Goodwin, lider al Alianței pentru expoziții și conferințe.

Boicotul are efecte în lanț

Goodwin remarcă faptul că peste 99% din industria evenimentelor profesionale și de afaceri din SUA este formată din întreprinderi mici, iar peste 80% din totalul expozanților sunt întreprinderi mici americane și internaționale. „Atunci când călătorii de afaceri internaționali renunță să vină în SUA, toată lumea, de la constructorii de standuri de expoziție și antreprenorii de servicii generale până la furnizorii de servicii de catering și muncitorii calificați individuali suferă - nu politicienii sau guvernul. Boicoturile au un efect în lanț asupra hotelurilor, taxiurilor, restaurantelor, artiștilor locali, comerțului stradal și multe altele.”

„Scăderea numărului de vizitatori în SUA trimite un semnal că SUA își pierde puterea soft - influența pe care a avut-o odată prin deschidere, leadership cultural și bunăvoință globală”, a declarat Neri Karra Sillaman, expert în antreprenoriat la Universitatea din Oxford și autor al viitoarei cărți Pioneers: 8 Principles of Business Longevity from Immigrant Entrepreneurs. „Dacă această tendință continuă, ar putea forța consiliile de turism sau chiar administrațiile locale să creeze contra-povestiri pentru a recâștiga încrederea. Cu toate acestea, nu sunt sigur că va fi eficient, deoarece, în cele din urmă, politicile guvernului sunt cele care dau direcția finală și influențează percepția.”

Sillaman remarcă faptul că boicoturile de călătorie au, de asemenea, un cost pe termen lung pentru cultură, economie și inovare în general. „Atunci când academicienii, oamenii de știință, artiștii, designerii și antreprenorii încep să aleagă alte țări în locul SUA, SUA vor pierde mai mult decât vizitatori”, a spus ea. „Pe termen lung, își va pierde competitivitatea, bunăvoința și se va transforma într-o societate închisă care sufocă creșterea și inovarea.”

Acest impact uman al boicoturilor se manifestă, de asemenea, într-o multitudine de moduri, a remarcat John Beck, avocat din Missouri. „Am lucrat cu sute de persoane fără cetățenie în ultimii 15 ani și am văzut cu ochii mei cum politicile dintre guverne pot avea ca rezultat ca persoane - călători obișnuiți, studenți, familii - să fie prinse la mijloc”, a declarat acesta. „Rareori este vorba despre politică. Este vorba despre nunți ratate, afaceri pierdute sau imposibilitatea de a vizita un părinte pe moarte.”

Beck spune că a lucrat cu cel puțin 80 de clienți care au amânat sau au anulat călătorii în SUA din cauza ostilității reale sau percepute în ultimii ani. Acest lucru cauzează complicații în cazul familiilor despărțite, al companiilor internaționale care nu pot muta rapid talentele și al afacerilor pierdute din cauza lipsei de ușurință în deplasare. Chiar dacă mizele geopolitice sunt mari, există un aspect uman de ambele părți ale frontierei.

„Majoritatea americanilor au prea puțin de-a face cu politicile care îi frustrează pe călătorii globali”, a spus el. „Ei vor doar siguranță, corectitudine și demnitate. Aceasta este ceea ce trebuie să protejăm.”