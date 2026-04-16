SUA acuză Cuba că este complice la operațiunile militare ale Rusiei în Ucraina

Administrația Trump a informat Congresul american că până la 5.000 de cetățeni cubanezi au participat la operațiunile militare ale Rusiei în Ucraina, potrivit unui raport neclasificat al Departamentului de Stat citat de Axios. În același timp, Havana oferă „sprijin diplomatic și politic Moscovei”, se mai arată în document.

SUA practic afirmă explicit că regimul din Cuba este complicele Rusiei prin această contribuție la război cu trupe.

Raportul precizează că nu există documente publice clare care să confirme că autoritățile cubaneze au trimis oficial toți acești combatanți, însă „indicii semnificative” arată că regimul „a tolerat, a permis sau a facilitat în mod selectiv acest flux”. „Regimul cubanez nu a reușit să-și protejeze cetățenii să fie folosiți ca pioni în războiul dintre Rusia și Ucraina”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Documentul, transmis pe 8 aprilie unor comisii-cheie din Congres, scrie că cetățenii cubanezi reprezintă „unul dintre cele mai numeroase grupuri identificabile de luptători străini care susțin operațiunile militare rusești în Ucraina”. Estimările pe baza unor date din surse deschise arată că între 1.000 și 5.000 de cubanezi ar participa la operațiunile militare ale Rusiei, în timp ce surse ale serviciilor de informații ucrainene susțin că, de fapt, cifra celor desfășurați direct pe front ar fi mai degrabă apropiată de 10.000, se mai arată în raport.

Presiuni asupra regimului de la Havana

Informația vine în contextul în care Casa Albă și-a intensificat presiunile asupra regimului de la Havana, încercând să provoace o schimbare de conducere și blocând practic livrările de petrol de care depinde țara.

Senatorul republican Ted Cruz a declarat că „regimul cubanez subminează interesele americane în întreaga lume”, el subliniind că o eventuală înlocuire a actualei conduceri, așteptată să se întâmple până la urmă în urma unei intervenții a SUA, ar reprezenta „o zi foarte bună pentru SUA și aliații săi”.

„Dacă și când președintele Trump va ajunge să îi înlocuiască, și cred că acest lucru se va întâmpla mai devreme decât mai târziu, va fi o zi foarte bună pentru SUA și aliații noștri”, a amenințat el.

Prezența cubanezilor pe frontul din Ucraina a fost semnalată pentru prima dată în 2023, când publicația The Moscow Times a relatat că Rusia recrutează activ cetățeni cubanezi. Ulterior, guvernul de la Havana a deschis o anchetă penală, motivând că traficul de persoane este interzis prin lege și anunțând că a instrumentat dosare penale implicând 40 de inculpați.

Totuși, Departamentul de Stat consideră că aceste afirmații nu pot fi verificate, dată fiind opacitatea recunoscută a sistemului judiciar cubanez.

În octombrie anul trecut, Washingtonul a invocat prezența luptătorilor cubanezi pentru a convinge alte state să se opună unei rezoluții ONU privind ridicarea embargoului asupra Cubei. În acel context, oficialii americani au declarat că până la 5.000 de cubanezi se aflau în acel moment pe frontul din Ucraina.

Mai recent, administrația Trump acționează pentru îndepărtarea de la putere a președintelui Miguel Díaz-Canel, potrivit The New York Times. Liderul cubanez a reacționat dur, declarând într-un interviu pentru NBC că țara sa se va apăra „și, dacă va fi nevoie să murim, o să murim”.

În iulie 2025, Putin a semnat un decret prin care permite străinilor să servească în Forțele Armate Ruse în perioada mobilizării. Anterior, cetățenilor străini li se permitea să servească doar pe parcursul stării de urgență, al legii marțiale sau al unui conflict armat activ.

Noua legislație permite, de asemenea, specialiștilor cu înaltă calificare care au atins vârsta maximă a serviciului să își prelungească contractele cu agențiile ruse de informații și securitate, inclusiv Serviciul Federal de Securitate.