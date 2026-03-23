Statuia lui Cristofor Columb, amplasată lângă Casa Albă, după ce originalul a fost vandalizat în 2020. Disputele privind istoria SUA

O statuie a exploratorului italian Cristofor Columb a fost amplasată în apropierea Casei Albe, în cadrul unei noi inițiative a administrației președintelui Trump de a redefini modul în care sunt prezentate istoria și cultura Statelor Unite.

Monumentul a fost instalat în partea de nord a clădirii Eisenhower Executive Office, în incinta complexului prezidențial.

Într-o scrisoare adresată Conferinței președinților marilor organizații italo-americane, Trump a confirmat amplasarea statuii și a mulțumit pentru donația făcută guvernului american, relatează Reuters.

Inițiativa face parte dintr-o campanie mai amplă împotriva a ceea ce liderul de la Washington numește o ideologie „antiamericană”. Aceasta a inclus măsuri precum eliminarea unor expoziții dedicate sclaviei, reinstalarea statuilor confederate și alte decizii contestate de organizațiile pentru drepturi civile, care avertizează asupra riscului de a anula progrese sociale obținute în ultimele decenii.

Decizia vine pe fondul unor controverse mai vechi legate de imaginea lui Columb în spațiul public. În timpul protestelor Black Lives Matter din 2020, declanșate după moartea lui George Floyd, mai multe statui ale navigatorului au fost îndepărtate sau distruse în orașe din SUA. Protestatarii au criticat reprezentările eroice ale acestuia, susținând că ignoră violențele comise împotriva populațiilor indigene în perioada colonizării.

Noua statuie este o replică a monumentului inaugurat în 1984 la Baltimore de fostul președinte Ronald Reagan. Originalul a fost aruncat în apele portului în 2020 de protestatari, pe care Trump i-a descris drept „revoluționari anti-americani”.

În paralel, autoritățile americane continuă să readucă în spațiul public alte statui controversate. Săptămâna trecută, Departamentul de Interne a anunțat că statuia lui Caesar Rodney, semnatar al Declarației de Independență și fost proprietar de sclavi, va fi expusă la Washington, după ce fusese îndepărtată în 2020. De asemenea, statuia generalului confederat Albert Pike, răsturnată în timpul protestelor, a fost reinstalată anul trecut.