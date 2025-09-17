Video Scandal în SUA: republicanii au aprobat o lege pentru a-i judeca ca adulți pe minorii de 14 şi 15 ani care comit infracţiuni în Washington D.C.

Camera Reprezentanților din Statele Unite, controlată de republicani, a aprobat o lege ce permite judecarea ca adulți a minorilor cu vârste de 14 -15 ani pentru anumite infracțiuni violente comise în Washington D.C.

Au fost aprobate două proiecte de lege. Unul, aprobat cu 225 de voturi pentru şi 203 împotrivă - opt dintre democraţi susţinând moţiunea -, permite ca minorii de 14 şi 15 ani să fie trataţi ca adulţi atunci când comit infracţiuni violente în capitală.

Al doilea proiect reduce vârsta maximă pentru a fi considerat infractor minor de la 24 la 18 ani, ceea ce implică faptul că persoanele cu vârste de la 18 ani în sus se vor confrunta cu pedepse de adulţi, potrivit Agerpres.

Republicanii susţin că aceste măsuri urmăresc să oprească violenţa şi haosul din capitală. „Washington D.C. a fost afectat de violenţă, distrugere şi haos prea mult timp”, a declarat reprezentantul Byron Donalds, autorul proiectului ce limitează statutul de infractor minor.

„De prea mult timp, capitala națiunii noastre este afectată de o epidemie de violență din cauza politicilor slabe în materie de criminalitate ale liderilor locali de extremă stânga”, a adăugat acesta.

Democraţii au criticat iniţiativele, acuzându-i pe republicani că exagerează problemele infracţionalităţii pentru a obţine avantaje politice.

„Dacă Donald Trump vrea să conducă Washington D.C. ar trebui să renunţe la preşedinţie şi să candideze pentru primărie”, a declarat reprezentantul democrat de California, Robert Garcia.

„Dacă colegii mei vor să legifereze în Washington D. C. există multe oportunităţi pentru a candida la consiliul municipal”, a comentat sarcastic Garcia despre rolul pe care preşedintele Trump şi aliaţii săi şi l-au asumat de când au preluat controlul federal asupra capitalei.

Preşedintele Donald Trump a făcut presiuni pentru un control federal mai mare asupra capitalei şi a ameninţat luni că va declara urgenţă naţională şi va prelua controlul asupra poliţiei locale.

Legea autonomiei districtului Washington limitează capacitatea preşedintelui de a interveni în problemele cotidiene, deşi permite desfăşurarea Gărzii Naţionale în situaţii de urgenţă.

În august, preşedintele american a preluat controlul poliţiei din DC şi a invadat străzile cu agenţi federali, în timp ce capturarea imigranţilor de către patrulele de frontieră s-a intensificat, toate acestea fiind justificate printr-un presupus indice ridicat de criminalitate ce contrazice cifrele oficiale ale primăriei, care indică că omuciderile au cele mai scăzute valori din ultimele trei decenii.