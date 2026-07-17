Angajații OpenAI au găsit joi dimineață, 16 iulie, saci pentru cadavre amplasați în fața sediului companiei, în cadrul unui protest față de colaborarea companiilor din domeniul tehnologiei cu armata SUA.

Alături de saci a fost afișat un banner cu numele copiilor uciși în urma bombardării de către SUA a unei școli din Iran, transmite pe X reporterul Business Insider, Stephen Council. Între timp, mai mulți senatori americani cer Departamentului Apărării (DoD) să facă publice concluziile anchetei privind atacul.

Activiștii din cadrul grupurilor Tesla Takedown și Stop the Money Pipeline au anunțat că intenționează să amplaseze saci pentru cadavre și în fața sediilor Anthropic, Google, Amazon, Microsoft și Tesla, în cadrul aceluiași protest.

În aprilie, un tânăr de 20 de ani a atacat locuința lui Sam Altman din California cu un cocktail Molotov. Acesta ar fi încercat să-l ucidă pe miliardar și avea un manifest împotriva inteligenței artificiale.

„Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, a declarat purtătoarea de cuvânt a OpenAI. „Apreciem profund cât de rapid a intervenit poliția și sprijinul orașului în menținerea siguranței angajaților noștri.”

Aceeași persoană a făcut și amenințări la sediul companiei din San Francisco.

Deși suspectul fugise de la locul incidentului înainte de sosirea poliției, aproximativ o oră mai târziu a apărut în fața unui birou al OpenAI și a amenințat că „va da foc clădirii”, potrivit autorităților. Atunci a fost arestat.