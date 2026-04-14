Tânărul care a atacat cu un cocktail Molotov locuința lui Sam Altman voia să-l ucidă pe miliardar. Ce scria în manifestul său

Tânărul de 20 de ani, suspectat că a atacat vineri, 10 aprilie, locuința lui Sam Altman din California, ar fi încercat să-l ucidă pe miliardar și avea un manifest împotriva inteligenței artificiale.

Purtătoarea de cuvânt a OpenAI este cea care a confirmat că incidentul a avut loc la casa lui Altman, scrie BBC.

Aceasta a adăugat că aceeași persoană „a făcut și amenințări la sediul nostru din San Francisco”.

„Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, a declarat purtătoarea de cuvânt. „Apreciem profund cât de rapid a intervenit poliția și sprijinul orașului în menținerea siguranței angajaților noștri.”

Deși suspectul fugise de la locul incidentului înainte de sosirea poliției, aproximativ o oră mai târziu a apărut în fața unui birou al OpenAI și a amenințat că „va da foc clădirii”, potrivit autorităților. Atunci a fost arestat.

Polițiltii au transmis ulterior că suspectul este un texan în vârstă de 20 de ani, Daniel Moreno-Gama, scrie News.ro.

El a fost inculpat cu privire la tentativă de distrugere cu ajutorul unor explozivi şi deţinerea unei arme neînregistrate, a anunţat poliţia.

Potrivit autorităților, după atacul cu cocktail Molotov asupra locuinței lui Sam Altman, tânărul a fugit până la sediul OpenAI, unde a încercat să pătrundă forțat.

La intervenția poliției, avea asupra sa combustibil, o brichetă și un document intitulat „Ultimul tău avertisment”.

Acest text „promova lupta împotriva AI şi încuraja la omor şi alte infracţiuni penale” împotriva patronilor şi investitorilor în întreprinderi în sectorul inteligenţei artificiale, a anunţat Departamentul Justiţiei.

Potrivit autorităţilor, tânărul a scris că a încercat să-l omoare pe Sam Altman. „Dacă supravieţuieşti printr-o minune, voi lua asta drept un semn divin al răscumpărării tale”.

Într-o postare pe blogul său, la puţin timp după incident, Sam Altman a îndemnat la o „dezescaladare a retoricii şi metodelor”, aparent o aluzie la critici împotriva industriei AI, care provoacă îngrijorări puternice.

Locuința lui Sam Altman, estimat de Forbes la o avere de circa 3,4 miliarde de dolari, se află în cartierul exclusivist Russian Hill din San Francisco. OpenAI, fondată în 2015 și devenită celebră prin succesul ChatGPT, este evaluată în prezent la aproximativ 852 de miliarde de dolari.