Rapperul Offset, împușcat în Florida, cu o lună înainte de concertul programat la București

Rapperul american Offset, fost membru al trupei Migos, a fost împușcat în fața unui cazinou din Florida, potrivit BBC. Artistul, în vârstă de 34 de ani, pe numele real Kiari Kendrell Cephus, urma să cânte la București, la BBB Around The World 2026.

Incidentul a avut loc luni seara, iar poliția locală a reținut două persoane în legătură cu atacul. Artistul american este monitorizat atent în spital, a declarat un purtător de cuvânt pentru Variety.

Într-un comunicat transmis publicației The Hollywood Reporter, Departamentul de Poliție Seminole a precizat că împușcăturile s-au produs „în zona de valet”, după ora 19:00, în fața complexului Seminole Hard Rock Hollywood, și că rănile suferite de rapper nu îi pun viața în pericol. Ancheta este în desfășurare.

La ediția de anul acesta a BBB Around The World 2026 - unul dintre cele mai mari festivaluri urbane programate la București în 2026 (la Romaero, în perioada 29–30 mai 2026), Offset apare ca headliner.

Offset a devenit cunoscut ca membru al trupei Migos, alături de Quavo și Takeoff, formație considerată una dintre cele mai influente din generația sa.

Grupul a cunoscut succesul internațional cu hituri precum Versace (2013) și Bad and Boujee (2017), care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100.

Artistul s-a căsătorit cu rapperița Cardi B în 2017, cei doi având împreună trei copii. Cuplul a depus actele de divorț în 2024.

După destrămarea Migos în 2022, Quavo și Takeoff au format duo-ul Unc & Phew, iar Offset și-a continuat cariera solo.

În același an, Takeoff a fost împușcat mortal într-o sală de bowling din Houston, tragedie care a zguduit industria muzicală.

Casa de discuri a trupei declara atunci: „O violență fără sens și un glonț rătăcit au luat încă o viață, iar noi suntem devastați.”