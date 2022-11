Rapper din SUA, împușcat mortal la o petrecere

Rapperul Takeoff (28 de ani), membru al trupei Migos, împreună cu Offset și Quavo, a fost împușacat mortal, conform The Guardian.

Pe numele real Kirshnik Khari Ball, reapperul a fost împușcat mortal, în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2.30, pe o pistă de bowling din Houston, unde se afla la o petrecere împreună cu Quavo, conftom TMZ.

Alte două persoane din incintă au fost împușcate și transportate la spital. Quavo a scăpat nevătămat.

Pe Twitter, prietenii și admiratorii i-au adus un omagiu regretatului rapper.

„Takeoff a fost un tip cu picioarele pe pământ. Nu pot să cred că trebuie să spun asta din nou despre o altă tânără vedetă de culoare ucisă fără motiv, ceva chiar trebuie să se schimbe în industrie ”, a scris boxerul Chris Eubank Jr.

„Odihnește-te în pace Takeoff, tocmai ce am vorbit și cu el”, a scris streamerul Twitch Adin Ross.

„Sunt în stare de șoc acum, nu-mi vine să cred. Mă rog lui Dumnezeu să nu fie adevărat. Rahatul ăsta pur și simplu nu este corect, frate.”

Takeoff s-a născut în Lawrenceville, Georgia, în 1994. În 2008 a început să cânte cu unchiul său Quavo și vărul său Offset, sub numele colectiv Polo Club. În 2011, trio-ul a lansat Juug Season, mixtape-ul lor de debut ca Migos.

În 2013, Migos a lansat Versace, primul lor hit mainstream, care în cele din urmă, a fost remixat de rapperul din Toronto Drake, care avea să aibă o colaborare de lungă durată cu toți cei trei membri ai grupului.

Migos sunt cunoscuți mai ales pentru colaborarea lor din 2016 cu Lil Uzi Vert, Bad și Boujee, care a atins locul 1 în SUA, precum și în Top 10 hituri MotorSport, cu Nicki Minaj și Cardi B (care avea să se căsătorească cu Offset, dar de care a divorțat în 2020), și Walk It Talk It, cu Drake.

Ca artist solo, Takeoff a lansat un album – The Last Rocket din 2018, care a debutat pe locul 4 în SUA – și un album cu Quavo, Only Built for Infinity Links, luna trecută.