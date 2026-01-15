Iranul își redeschide spațiul aerian după aproape cinci ore de închidere. Zboruri anulate și rute ocolitoare pe fondul tensiunilor cu SUA

Iranul a redeschis spațiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, impusă pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă escaladare militară între Statele Unite și Teheran. Măsura a dat peste cap traficul aerian din regiune, forțând companiile să anuleze, să redirecționeze sau să întârzie numeroase zboruri.

Iranul a închis miercuri spațiul său aerian pentru toate zborurile, cu excepția celor internaționale către și dinspre țară, cu permisiune oficială, la ora 17:15 ET (22:15 GMT), potrivit unui anunț publicat pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA, citat de Reuters.

Anunțul a fost retras puțin înainte de ora 22:00 ET (03:00 GMT), conform serviciului de monitorizare Flightradar24, care arăta că cinci zboruri ale companiilor iraniene Mahan Air, Yazd Airways și AVA Airlines s-au numărat printre primele care au reluat survolarea țării. Flightradar24 a precizat că, la o oră similară săptămâna trecută, când spațiul aerian a fost închis, zeci de avioane se aflau deasupra Iranului, relatează News.ro.

Închiderea temporară a avut loc în timp ce președintele Donald Trump analizează un răspuns la situația din Iran, care se confruntă cu cele mai ample proteste antiguvernamentale din ultimii ani.

Statele Unite își retrăgeau o parte din personalul de la bazele din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri un oficial american, după ce un înalt oficial iranian a spus că Teheranul a avertizat țările vecine că va lovi bazele americane dacă Washingtonul va lansa un atac. În acest context, barajele de rachete și drone din tot mai multe zone de conflict reprezintă un risc major pentru traficul aerian.

Companiile aeriene indiene, printre cele mai afectate

Cea mai mare companie aeriană din India, IndiGo, a anunțat că unele dintre zborurile sale internaționale vor fi afectate de închiderea bruscă a spațiului aerian iranian. Air India a transmis că folosește rute alternative, ceea ce ar putea duce la întârzieri sau anulări.

Un zbor Aeroflot cu destinația Teheran s-a întors la Moscova după închiderea spațiului aerian, potrivit datelor Flightradar24.

Miercuri dimineață, Germania a emis o „nouă directivă” prin care avertiza companiile aeriene din țară să nu intre în spațiul aerian iranian, la scurt timp după ce Lufthansa și-a reorganizat operațiunile în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescânde din regiune.

Restricții și avertismente pentru transportatori

Statele Unite interzic deja tuturor zborurilor comerciale americane să survoleze Iranul și nu există zboruri directe între cele două țări. Operatori precum flydubai și Turkish Airlines au anulat mai multe zboruri către Iran în ultima săptămână.

„Mai multe companii aeriene au redus sau suspendat deja serviciile, iar majoritatea transportatorilor evită spațiul aerian iranian”, a declarat Safe Airspace, un site administrat de OPSGROUP, o organizație de membri care partajează informații despre riscurile de zbor. „Situația poate semnala activități suplimentare de securitate sau militare, inclusiv riscul lansării de rachete sau intensificarea apărării aeriene, crescând riscul de identificare eronată a traficului civil”.

Riscurile nu sunt doar teoretice: un avion al Ukraine International Airlines a fost doborât de armata iraniană în 2020, tragedie soldată cu moartea tuturor celor 176 de pasageri și membri ai echipajului.

Decizii ale marilor companii europene

Lufthansa a anunțat miercuri că va ocoli spațiul aerian iranian și irakian până la noi ordine și că, de miercuri până luni săptămâna viitoare, va opera doar zboruri de zi către Tel Aviv și Amman, pentru ca echipajele să nu fie nevoite să rămână peste noapte. Compania a precizat că unele zboruri ar putea fi anulate ca urmare a acestor măsuri.

La rândul său, compania italiană ITA Airways, în care Lufthansa Group este acum acționar majoritar, a anunțat că va suspenda și ea zborurile de noapte către Tel Aviv până marțea viitoare.