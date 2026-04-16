Video Cel mai sângeros atac al Rusiei asupra Ucrainei de la începutul anului: cel puțin 17 morți și peste 100 de răniți

Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri asupra Ucraina din acest an, soldat cu cel puțin 17 morți și peste 100 de răniți, în urma unui val de aproape 700 de drone și zeci de rachete balistice și de croazieră, potrivit autorităților ucrainene, notează The Guardian.

Potrivit informațiilor preliminare, nouă persoane au murit în orașul-port Odesa, patru la Kiev – printre care și un băiat de 12 ani – trei în regiunea Dnipro și o altă victimă în Zaporojie.

Alarma de raid aerian a fost declanșată în capitala ucraineană în jurul orei 2.30 dimineața, urmată de explozii puternice și de activarea sistemelor de apărare antiaeriană.

Martorii povestesc momentele de panică din timpul atacului. Un student în vârstă de 27 de ani, Mykhailo Barvinko, a relatat că impactul a fost aproape instantaneu.

„Am auzit alarma de raid aerian și eram pe punctul de a coborî la adăpost, când ferestrele au explodat. A fost un fulger și două secunde mai târziu o undă de șoc uriașă”, a spus acesta.

Un alt supraviețuitor, Olena, a descris momentul în care a fost trezită de explozii succesive.

„Era 6.53 dimineața. Ceasul a căzut, bateria a ieșit afară și am văzut ora. Eram foarte speriați și auzeam cum cade tencuiala. Ferestrele au fost distruse”, a povestit aceasta.

Forțele aeriene ucrainene au transmis că Rusia a folosit în atac aproximativ 700 de drone și zeci de rachete balistice și de croazieră, într-unul dintre cele mai intense bombardamente din ultimele luni.

Atacurile au vizat infrastructură civilă și zone rezidențiale, iar echipele de intervenție au fost afectate inclusiv de un al doilea val de lovituri, în timp ce încercau să salveze victimele.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat recent că sistemele de apărare antiaeriană ale țării sunt sub presiune, inclusiv sistemele Patriot furnizate de Statele Unite.

„Situația nu poate fi mai gravă de atât”, a spus Zelenski, potrivit declarațiilor recente.

Liderul de la Kiev a cerut intensificarea sprijinului militar și economic internațional, subliniind că atacurile demonstrează necesitatea menținerii sancțiunilor împotriva Rusiei.

„Un alt atac nocturn arată că Rusia nu merită nicio relaxare a politicii globale sau ridicarea sancțiunilor”, a transmis Zelenski.

Atacul vine în contextul în care războiul declanșat de Rusia în 2022 continuă să afecteze atât infrastructura civilă, cât și securitatea energetică a Ucrainei.

În paralel, autoritățile ruse au raportat la rândul lor victime în urma unor atacuri ucrainene asupra infrastructurii din zona Mării Negre, inclusiv portul Tuapse, utilizat pentru exporturile de petrol.

Schimbul de atacuri dintre cele două state indică o escaladare continuă a conflictului, în timp ce negocierile internaționale nu au reușit până în prezent să producă o încetare a focului.

Autoritățile ucrainene au calificat atacurile drept „crime de război” și au cerut tragerea la răspundere a celor implicați, în timp ce situația de pe teren rămâne extrem de volatilă.