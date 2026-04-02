Video Misiune istorică: oamenii au pornit spre Lună, după aproape 54 de ani. Artemis 2 a ajuns pe orbita terestră

Racheta lunară Artemis II a NASA a fost lansată miercuri seară, ducând astronauți spre Lună pentru prima dată în aproape 54 de ani.

Racheta se află în prezent pe orbită în jurul Pământului și va continua să rămână acolo până joi, când va avea loc manevra de injecție translunară, care o va propulsa pe restul călătoriei de aproximativ 240.000 de mile (circa 386.000 km) spre Lună, scrie The Guardian.

La bordul capsulei Orion, cei patru astronauți au început imediat procedurile pentru a evalua modul în care nava spațială a gestionat ascensiunea de 17.500 mph (aprox. 28.000 km/h) către orbită.

Controlorii de zbor din Houston au confirmat că toate cele patru panouri solare, esențiale pentru alimentarea continuă cu energie electrică a capsulei pe durata misiunii, au funcționat cu succes.

Este pentru prima oară de la misiunea Apollo 17 din decembrie 1972 când oameni părăsesc orbita joasă a Pământului.

„Națiunea și lumea au așteptat mult timp să facem din nou acest lucru”, a declarat Reid Wiseman, astronaut NASA veteran și comandant al misiunii Artemis II, reporterilor la Centrul Spațial Kennedy, duminică, în momentul în care echipajul format din trei americani și un canadian a sosit pentru a intra în carantină înainte de lansare.

Probleme de comunicare

Totuși, lansarea nu a fost complet lipsită de probleme. La puțin timp de la decolarea rachetei, comunicațiile dintre cei patru membri ai echipajului de la bordul capsulei Orion şi centrul de control al NASA au fost întrerupte temporar, potrivit Agepres.

Echipajul putea auzi vocile echipei de control a misiunii, dar aceasta nu-i puteau auzi pe astronauți, conform declarațiilor făcute de administratorul NASA, Jared Isaacman, într-o conferință de presă.

„Comunicarea cu echipajul a fost restabilită. Lucrăm la rezolvarea acestei probleme și vă vom ține la curent”, a declarat Isaacman.

Zbor de zece zile

Zborul lor de testare, cu durata de 10 zile și fără aterizare pe Lună, este o misiune plină de repere importante. Doi dintre membrii echipajului, Christina Koch și Victor Glover de la NASA, vor deveni prima femeie, respectiv prima persoană de culoare care ajung în spațiul cislunar, zona dintre orbita Pământului și Lună.

Al patrulea membru al echipajului, Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană, va deveni primul non-american care realizează același lucru.

În ansamblu, capsula Orion a misiunii Artemis II ar putea duce echipajul mai departe de Pământ decât orice alt om din istorie.

Astronauții sunt așteptați să ajungă la peste 4.600 de mile (7.400 km) dincolo de fața îndepărtată a Lunii, în ziua a șasea a zborului, și la aproape 253.000 de mile (407.000 km) de casă, depășind recordul din aprilie 1970 de 248.655 mile (400.000 km), stabilit în timpul misiunii Apollo 13, afectată de o defecțiune.