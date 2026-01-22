Cum a intervenit Barron Trump și a alertat poliția pentru a salva o fată. Tânăra era agresată de un cetățean rus acuzat de viol

Barron Trump, cel mai tânăr fiu al lui Donald și Melania Trump, a contactat poliția din Londra în ianuarie 2025, raportând că a asistat, printr-un apel video, la agresarea unei prietene de către un bărbat al cărui proces se desfășoară în capitala britanică, relatează AFP.

Suspectul, un cetățean rus de 22 de ani, Matvei Rumianțev, este judecat la tribunalul Snaresbrook din Londra, fiind acuzat de două violuri și de violență împotriva victimei, care este fostul său partener. Rumianțev neagă acuzațiile, conform relatărilor AFP.

Jurații au ascultat joi înregistrarea apelului telefonic efectuat la 18 ianuarie 2025 de Barron Trump, din Statele Unite, către poliția londoneză. „Tocmai am vorbit la telefon cu o fată pe care o cunosc. Este bătută. Este foarte urgent, vă rog”, a spus tânărul de 19 ani, oferind polițiștilor adresa din Londra unde se afla victima.

Victima a declarat ulterior pentru Metro că apelul lui Barron Trump „i-a salvat viața”. Rumianțev a recunoscut în fața instanței că a fost „supărat” de mesajele schimbate între victimă și fiul președintelui american.

Potrivit declarațiilor lui Barron, el a cunoscut victima prin intermediul rețelelor sociale. În timpul apelului, un polițist i-a reproșat tânărului că este „nepoliticos” refuzând să răspundă la anumite întrebări. „Ea este bătută și apelul (video) datează de aproximativ opt minute, nu știu ce s-a putut întâmpla de atunci (...) Așa că îmi pare rău că sunt nepoliticos”, a răspuns Barron.

De asemenea, un e-mail redactat de Barron în cadrul anchetei din mai 2025 a fost prezentat instanței. În acesta, el povestește că la momentul apelului, victima i-a arătat un bărbat „cu pieptul gol și părul închis la culoare” care îi provoca probleme de mult timp. „Această imagine a durat poate o secundă... apoi camera s-a îndreptat spre victimă”, a scris fiul lui Donald Trump.

Procesul continuă la tribunalul Snaresbrook, în Londra, unde Rumianțev rămâne acuzat de multiple acte de violență sexuală și agresiune.