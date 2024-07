O fermă unde s-a ascuns un pilot sovietic care a dezertat în Occident, scoasă la vânzare pentru 21,7 milioane de dolari

O fermă din Montana care a fost scoasă recent la vânzare pentru 21,7 milioane de dolari are o istorie particulară, servind cândva drept ascunzătoare pentru un pilot al Uniunii Sovietice care a dezertat în Occident, relatează Business Insider.

Rocking Chair Ranch, situat în Philipsburg, Montana, în partea de vest a statului, se întinde pe mai mult de 7.230 de acri și include o fermă de vite, pajiști, păduri, pășuni, terenuri agricole și o zonă semi-privată de pescuit de păstrăvi.

Proprietatea, alcătuită dintr-o casă veche cu cinci dormitoare și alte clădiri, a aparținut aceleiași familii vreme de peste 70 de ani. Familia Vietor l-a găzduiti fără să știe Viktor Belenko, un fost pilot de avioane de luptă al Uniunii Sovietice.

În 1976, Belenko a dezertat și a zburat spre Hokkaido, Japonia, cu un MiG-25, un avion sovietic nou, puternic , de care Occidentul se temea. Belenko a slujit în Forțele de Apărare Aeriană ale Uniunii Sovietice, dar „a simțit că este tratat ca o rotiță neglijabilă într-o mașină de război care scârțâie”, a scris The New York Times după moartea sa anul trecut.

„Am tânjit după libertate în Statele Unite”, a spus Belenko, potrivit poliției japoneze. „Viața în Uniunea Sovietică nu s-a schimbat față de cea din zilele Rusiei țariste, unde nu existase niciun fel de libertate”.

După mai multe luni de planificare, Belenko a dezertat în cele din urmă în timpul unui exercițiu de antrenament peste Marea Japoniei, fiind predat imediat SUA, împreună cu râvnitul MiG-25. Oficialii americani au studiat și deconstruit aeronava înainte de a trimite componentele înapoi în Uniunea Sovietică.

Avionul MiG-25 nu s-a dovedit pe atât de puternic pe cât se temea Occidentul, în timp ce Belenko a împărtășit informații importante și despre moralul soldaților sovietici ce aduc bine cu unele dintre rapoartele despre forțele armate ale Rusiei de astăzi: condiții de viață precare, hrană redusă și pedepse dure.

Belenko a fost lăudat în SUA și a primit azil. A petrecut câțiva ani în Washington, DC și, în cele din urmă, a ajuns la Rocking Chair Ranch, deși cu o identitate sub acoperire atribuită de CIA, a raportat Mansion Global. Agentul CIA care l-a escortat din Japonia în SUA cunoștea familia Vietor.

„În dar, CIA l-a întrebat unde vrea să locuiască și el a spus undeva în partea de vest la o fermă”, a declarat Willy Vietor, patriarhul familiei Victor, pentru Mansion Global.

Belenko a trecut drept Viktor Schmidt când a ajuns în Montana și se prefăcea că este un fost reprezentant comercial din Rusia.

Vietor a declarat pentru Mansion Global că Belenko a fost pus să lucreze la fermă și a locuit inițial într-un dormitor de oaspeți al casei principale.

„După ce a stat la noi aproximativ un an, am făcut legăturile punctele și am realizat că este unul dintre cei mai valoroși dezertori pe care i-au avut vreodată SUA”, a spus Vietor.

El a spus, de asemenea, că Belenko obișnuia ocazional să facă excursii pe Coasta de Est; întrebat de ce se duce acolo, fostul pilot răspundea: „chestii înfricoșătoare”.

Vietor a spus publicației citate că Belenko a părăsit ferma în 1983, dar că a rămas în legătură cu familia lor.

Belenko a primit cetățenia americană în 1980 printr-o lege adoptată de Congres și a locuit în mai multe orașe mici din vestul mijlociu, unde a lucrat ca consultant aerospațial, potrivit Times. A murit în septembrie 2023, la vârsta de 76 de ani, într-un azil pentru bătrâni din Illinois.

Rocking Chair Ranch, situată la o oră și 15 minute de Missoula, este în vecinătatea The Ranch at Rock Creek, o fermă de lux, considerată unul dintre cele mai scumpe hoteluri din SUA .