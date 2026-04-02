Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
O angajată a Departamentului Apărării din SUA a murit în timpul unui zbor. Greșeala fatală comisă de echipajul aerian

O angajată a Departamentului Apărării din SUA a murit în timpul unui zbor, după ce echipajul de cabină, intrat în panică, ar fi uitat să conecteze masca de oxigen la rezervor și nu ar fi oferit instrucțiuni salvatoare privind utilizarea unui defibrilator.

Echipajul este acuzat că nu a intervenit pentru a o salva FOTO Shutterstock

Porscha Tynisha Brown, în vârstă de 33 de ani, călătorea anul trecut împreună cu prietenii săi de la Washington către Seul, Coreea de Sud. La aproximativ 12 ore din cele 15 ore și jumătate ale zborului operat de Korean Air, femeia și-a pierdut cunoștința, declanșând haos la bord, relatează The New York Post.

Prietenii și alți pasageri au intervenit imediat pentru a o ajuta, însă însoțitorii de bord, care i-au oferit o mască de oxigen, „au alternat între panică, observație și notițe”, se arată într-un proces deschis în urma incidentului. Aeronava a fost deviată către Osaka, Japonia, iar Brown, angajată civilă a Departamentului Apărării, a fost declarată decedată din cauza unei insuficiențe cardiace acute, potrivit raportului de deces.

„Abia după aterizarea de urgență, însoțitorii săi au aflat că personalul Korean Air nu conectase niciodată masca de oxigen la rezervor”, se arată în acțiune. „În consecință, în timpul încercărilor disperate ale pasagerilor de a-i salva viața, aceasta nu a primit oxigen suplimentar din rezervorul pus la dispoziție de echipaj.”

Tynisha Brown

Potrivit plângerii depuse pe 24 martie, dacă echipajul ar fi respectat propriile proceduri, Brown „nu ar fi suferit dureri fizice și emoționale intense înainte de a muri la doar 33 de ani”.

Femeia, care se simțea bine înainte de incident, se ridicase pentru a merge la toaletă în timpul zborului din 24 martie 2025. La scurt timp, o însoțitoare de bord a întrebat dacă există vreun medic la bord, în timp ce în partea din spate a avionului izbucnea agitația.

Prietenii ei au ajuns acolo și au găsit-o întinsă pe podea, gâfâind și ținându-se de piept, repetând: „Nu pot să respir”.

Membrii echipajului i-au dat o mască de oxigen, pe care aceasta a fost ajutată să o pună pe față. Prietenii au crezut că primește aerul necesar, însă respirația ei dificilă a continuat, iar femeia a semnalat în repetate rânduri că nu poate respira, înainte de a-și pierde cunoștința.

Un pasager voluntar i-a administrat o doză de adrenalină, fără rezultat, iar echipajul a adus un defibrilator. Deși toți membrii echipajului erau instruiți să utilizeze dispozitivul, niciunul nu a oferit indicații pasagerilor, potrivit plângerii.

„Pasagerii, neinstruiți în utilizarea aparatului, nu știau că trebuie să apese butonul pentru a administra șocul electric. În consecință, nu a fost aplicat niciun șoc salvator”, se arată în document.

După ce femeia a fost declarată decedată în Japonia, prietenii îndurerați au fost nevoiți să găsească singuri o soluție pentru repatrierea trupului în Statele Unite. Conform acțiunii în instanță, echipajul Korean Air a încălcat procedurile companiei prin faptul că nu a acordat ajutor eficient și a întârziat declararea urgenței medicale.

„Era la începutul vieții de adult și era o persoană realizată și foarte iubită în comunitatea sa”, a declarat avocata Hannah Crowe, care reprezintă familia victimei.

Familia lui Brown solicită despăgubiri de la compania aeriană, suma urmând să fie stabilită de un juriu.

