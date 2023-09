New-yorkezii nu-l vor nici pe Biden, nici pe Trump în cursa pentru Casa Albă

New-yorkezilor nu le place cum se conturează cursa prezidenţială din 2024, relevă un sondaj realizat de Sienna College, citat de dpa, preluat de Agerpres.

Astfel, 62% dintre votanţii din statul New York (care cuprinde şi New York City) au declarat că nu-l consideră pe actualul preşedinte, Joe Biden, în vârstă de 80 de ani, potrivit pentru încă un mandat la Casa Albă. În acelaşi timp, 60% dintre aceştia au spus acelaşi lucru despre fostul preşedinte Donald Trump, care are "doar" 77 de ani.

Rezultatele sondajului sunt un nou semnal privind nivelul ridicat de nemulţumire din rândul americanilor în legătură cu o potenţială reiterare a cursei dintre Biden şi Trump, acesta din urmă dominând în momentul de faţă alegerile primare republicane, în pofida problemelor sale cu justiţia.

Ele apar în contextul în care Biden se află la New York pentru Adunarea Generală a ONU, iar primarul Eric Adams şi guvernatoarea Kathy Hochul şi-au intensificat criticile la adresa modului în care Casa Albă a gestionat criza migranţilor din metropolă în cursul acestei veri.

Biden, cotat mai bine decât Trump

Totuşi, notează dpa, nu sunt doar veşti proaste pentru Biden: sondajul a indicat că liderul democrat are un avans de 22 de puncte în faţa lui Trump, la nivelul statului.

În alegerile din 2020, Biden l-a învins pe Trump cu circa 23 de puncte în New York, iar majoritatea alegătorilor chestionaţi au apreciat că lui Trump nu ar trebui să i se permită să candideze din nou, având în vedere multiplele acuzaţii formulate împotriva sa.

Joe Biden a decis să candideze pentru un al doilea mandat în pofida preocupărilor legate de vârsta sa manifestate pe scară largă chiar în rândul democraţilor. Biden, deja cel mai bătrân preşedinte din istoria SUA, ar urma să aibă 86 de ani la finalul unui al doilea mandat de patru ani.

Într-o conferinţă de presă vineri, secretara de presă a Casei Albe Karine Jean-Pierre a respins aceste preocupări.

"Vă pot vorbi din experienţă. Vă asigur de înţelepciunea sa", a spus ea, amintind de locurile de muncă create în timpul administraţiei Biden şi de şomajul scăzut sub 4%.

Într-un sondaj YouGov pe plan naţional realizat săptămâna trecută, doar 34% dintre americani au declarat că se aşteaptă ca Biden să ducă la bun sfârşit un al doilea mandat, dacă va fi reales. Cota naţională de aprobare a lui Biden este de circa 40%, potrivit portalului FiveThirtyEight.

Sondajele realizate pe plan naţional indică o cursă extrem de strânsă, în 2024, între Biden şi Trump, mai notează dpa.