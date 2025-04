Trump contrazice știința modernă și acuză Institutul Smithsonian de „îndoctrinare ideologică”

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care acuză Institutul Smithsonian, cel mai mare complex muzeal, educațional și de cercetare din lume, de promovarea unei „ideologii anti-americane”. Ordinul vizează în special expoziția The Shape of Power: Stories of Race and American Sculpture, care afirmă că „rasa este o invenție umană”.

Trump critică această idee, susținând că astfel de afirmații subminează valorile americane și denaturează istoria comună, dar specialiștii în genetică atrag atenția că această poziție contrazice realitățile științifice dovedite de zeci de ani, precizează BBC.

Prin ordinul său, Trump dorește ca muzeele din capitala SUA să devină „locuri unde se învață, nu unde se face îndoctrinare ideologică”.

Geneticianul Adam Rutherford reamintește că știința a confirmat că rasele umane nu au o bază biologică. Diferențele genetice sunt mai mari în interiorul așa-ziselor grupuri rasiale decât între ele. Cu alte cuvinte, rasa este un construct social, nu o realitate biologică.

Geneticianul a mai explicat cum ideile despre rasă au apărut în secolul al XVIII-lea, când suedezul Carl Linnaeus a împărțit umanitatea în patru categorii bazate pe culoarea pielii și regiunea geografică: Asiaticus (galben), Americanus (roșu), Africanus (negru) și Europeus (alb). Descrierile sale au inclus și trăsături de caracter rasist, cum ar fi atribuirea de „viclenie” sau „lene” anumitor grupuri și „inteligență” europenilor.

Deși astăzi astfel de etichetări sunt considerate greșite și jignitoare, unele concepte încă influențează modul în care societatea percepe rasa. Pseudostiința continuă să circule în social media și, uneori, chiar în sistemul medical și cercetare.

Știința geneticii moderne a arătat clar că trăsăturile fizice – culoarea pielii, textura părului, trăsăturile faciale – nu definesc rase distincte. Aceste diferențe sunt influențate de adaptări geografice și evolutive, nu de rase biologice.

În timp ce comunitatea științifică încearcă să repare concepțiile greșite vehiculate în spațiul public, intervențiile politice precum ordinul lui Trump riscă să alimenteze dezinformarea și să submineze educația bazată pe fapte.