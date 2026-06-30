Video Un bloc de locuințe s-a prăbușit în Atena. Cinci persoane, reținute de autorități

Un bloc cu cinci etaje aflat în centrul Atenei s-a prăbușit marți în timpul unor lucrări de demolare desfășurate la o clădire învecinată. Autoritățile au anunțat că nu au existat victime.

Imaginile difuzate pe rețelele de socializare arată un morman de moloz în locul în care se afla blocul cu șapte apartamente de pe strada Alkminis nr. 22, aflată într-un cartier din centrul Atenei.

Prăbușirea s-a produs în timp ce, pe terenul alăturat, era demolată o clădire cu două etaje pentru a face loc unui nou imobil cu cinci niveluri. Colapsul s-a produs treptat, ceea ce le-a permis celor trei persoane aflate în interior să iasă la timp. O a patra persoană, care fusese inițial dată dispărută, a fost găsită ulterior în altă parte.

La fața locului au fost trimise inițial echipe canine pentru a căuta eventuali supraviețuitori sub dărâmături. În total, au intervenit 30 de pompieri cu opt autospeciale, precum și trei ambulanțe.

La locul incidentului se află în continuare echipe ale pompierilor, poliției elene și Crucii Roșii. De asemenea, un reprezentant al serviciului de urbanism verifică dacă lucrările au fost executate cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Sursa X / @KathimeriniWeb

Poliția a anunțat că cinci persoane au fost reținute: proprietarul clădirii în care se desfășurau lucrările, antreprenorul, inginerul responsabil de șantier și doi muncitori.

O martoră, care locuiește în zonă, a declarat pentru Kathimerini că muncitorii și-au dat seama că blocul de la numărul 22 de pe strada Alkminis avea fundații insuficient de solide și au decis să le consolideze cu sprijin suplimentar.

„Ne-au spus că în ultimele zile au sunat la toate ușile pentru a-i convinge pe oameni să plece”, a povestit femeia, adăugând că i s-a spus că de la unul dintre apartamente nu răspunsese nimeni.

Martora a relatat că marți, în jurul orei 12:30, în timp ce încărca obiecte în mașină, unul dintre muncitori a alergat spre ea și i-a spus să se îndepărteze de autoturism. Potrivit acesteia, bărbatul a tras-o într-un loc sigur, în timp ce ea rămăsese împietrită de șoc. Imediat după aceea a văzut cum blocul s-a lăsat mai întâi în pământ, după care a început să se încline.

Sursa X / @empisteutiko

O altă locatară a blocului, care trăia acolo din 1993, a declarat pentru Kathimerini că nici ea, nici familia sa nu au fost avertizați să evacueze clădirea în zilele dinaintea prăbușirii. Ea și fiica sa nu se aflau acasă în momentul incidentului, însă soțul ei fusese în apartament cu doar zece minute înainte de colaps.

Autorizația de demolare pentru această clădire a fost emisă pentru prima dată în noiembrie 2024 și a primit avizul Consiliului de Arhitectură al Sectorului Central, organism responsabil cu planificarea urbană.

Documentul viza demolarea unei construcții cu două niveluri, care includea un spațiu comercial la parter și un depozit, cu o suprafață totală de 213 metri pătrați. Potrivit autorizației, imobilul fusese construit în 1956.

Autorizația de demolare a fost reînnoită aproximativ șase luni mai târziu, în iulie 2025, după schimbarea proprietarului. În septembrie 2025 a fost acordată aprobarea preliminară pentru noul proiect, iar în martie 2026 a fost emisă autorizația de construire pentru un bloc de locuințe cu cinci etaje, subsol și mansardă, care urma să fie ridicat în locul vechii clădiri.