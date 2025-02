Robbie Williams crede în paranormal: „Am abilități speciale și am văzut OZN-uri”

Robbie Williams, cunoscut pentru pasiunea sa pentru fenomenele inexplicabile, a făcut recent o declarație surprinzătoare: este convins că deține abilități paranormale.

Viața artistului britanic a fost mereu plină de evenimente: de la o carieră de succes și lupte cu dependențele și depresia, până la o fascinație profundă pentru lumea nevăzută. În cadrul podcastului Weaponized, Williams a povestit că a trăit numeroase coincidențe bizare, care l-au făcut să creadă că posedă capacități extrasenzoriale.

„Mă gândesc la oameni și ei sună. Mă gândesc la oameni și primesc de la ei e-mailuri. Multe dintre toate acestea ar putea fi pure coincidențe. Dar mă gândesc la rata acestor întâmplări. Wow, mie mi-au atras atenția!”, a mărturisit cântărețul, scrie Mirror, citat de Click!

Apariții OZN și semne de la Univers

Pe lângă presupusele sale abilități paranormale, Robbie Williams susține că a fost martorul unor fenomene extraterestre. În urmă cu 20 de ani, în Los Angeles, artistul ar fi văzut două OZN-uri, unul dintre ele atât de aproape încât l-ar fi putut lovi cu o minge de tenis.

Mai mult, în timp ce compunea versurile piesei Arizona, inspirată de viața extraterestră, o lumină galbenă misterioasă ar fi apărut în studioul său, ca un semn al unei inteligențe superioare.

„De când au venit copiii pe lume, gata, nu am mai trăit așa ceva! Asta pentru că mă concentrez doar asupra lor”, a explicat artistul, care are patru copii: Theodora, Charlie, Coco și Beau.

Williams și-a exprimat în mod repetat interesul pentru paranormal și în producții televizate, precum documentarul Paranormal Disneyland (2019) și Jon Ronson: Journey to the Other Side (BBC Radio 4, 2008). El susține chiar că, din cauza celebrității sale, ar putea fi o țintă pentru extratereștri, care l-ar dori drept „mesager” al lor pe Pământ.