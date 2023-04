De la Hugo la Chucky și Annabelle. Care este cea mai înfricoșătoare păpușă

De la păpușa înfricoșătoare a ventrilocului din Dead of Night, la M3gan și The Boy, trecând prin The Conjuring și Child's Play, păpușile au avut o contribuție constantă și înfricoșătoare la genul horror.

Păpușa "Băiatul bun" este ocupată de sufletul unui criminal în serie și, datorită faptului că este dublată de marele Brad Dourif, are mai multă personalitate decât personaje precum Jason Voorhees și Michael Myers așezate cap la cap, scrie theguardian.com.

Acum, Chucky poate adăuga un documentar la filmografia sa în continuă expansiune (până în prezent: șapte filme și o emisiune TV).

"Îmi amintesc că Chucky era la petrecerile mele de ziua mea", spune Kyra Elise Gardner, al cărei tată, Tony Gardner, a fost păpușarul-șef al francizei în ultimele două decenii.

Filmul ei, ”Living with Chucky” (Trăind cu Chucky), explorează istoria serialului și arată cum distribuția și echipa de filmare s-au unit în unități familiale alternative pe durata lungilor filmări departe de casă.

Cea mai veche amintire a lui Gardner legată de Chucky este cea în care părinții ei au îmbrăcat-o în sufletul său pereche, Tiffany, de Halloween. "Nu aveam voie să văd filmele, dar mi-au spus că voi fi Tiffany, pentru că era singurul an în care aveam să încap în rochia aceea."

După filme de serie B precum Dolls și Puppet Master, Chucky, care și-a făcut debutul în Child's Play în 1988, a evoluat și s-a transformat în bătrânul subgen de păpuși malefice. Mai îngrijorător este faptul că Chucky a fost acuzat că a contribuit la crimele din viața reală, cum ar fi cazurile James Bulger și Suzanne Capper.

Recent, însă, am avut parte de păpuși malefice până în pânzele albe. Printre acestea se numără Robert, inspirat de o presupusă păpușă bântuită reală expusă într-un muzeu din Key West, Florida; Annabelle, o păpușă de porțelan bântuită introdusă în The Conjuring; The Boy, în care o bonă descoperă că copilul de care a fost angajată să aibă grijă este o păpușă.

Anul trecut a apărut M3gan, păpușa "meme dansatoare", care este programată să reapară într-o continuare în 2025.