Miliardarii nu mai vor să investească în media. Disponibilizări, vânzări de publicații și restructurări „sângeroase” indică o criză asemănătoare celei din 2008

Industria media traversează o criză fără precedent, iar nici miliardarii, nici jurnaliștii nu par a avea soluții pentru a o opri. Contractările, disponibilizările, scăderile în vânzări și nemulțumirile sindicale amintesc de anul 2008, arată un material al publicație The Hollywood Reporter.

Dacă în urmă cu ceva timp, achiziționarea unei publicații de către un miliardar era privită cu optimism, se pare că în acest moment nu se găsesc soluții pentru salvarea unei afaceri media aflate în declin mai ales a celor cu modele editoriale create pentru o lume anterioară Facebook, TikTok și inteligenței artificiale.

Criza are loc și în contextul scăderii cititorilor online la multe dintre marile publicații în ultimul an, pe măsură ce giganții precum Meta (Instagram, Facebook) și Google încearcă să-și mențină consumatorii pe propriile platforme, iar referenții tradiționali precum Twitter/X nu mai aduc la fel de mulți cititori, în timp ce peisajul rețelelor sociale se fracturează.

Multe publicații din SUA printre care The Washington Post, Los Angeles Times, Time, Condé Nast, Sports Illustrated, Business Insider, New York Daily News, National Geographic și The Baltimore Sun au fost toate în atenția publicului în ultimele luni din cauza disponibilizărilor, reducerilor de costuri, protestelor sindicale sau prognozelor.

În timp ce vânzarea către fondurile de private equity, care se ocupă de restructurarea la sânge a companiilor media, nu a fost niciodată întâmpinată cu entuziasm de către nicio redacție, apariția cumpărătorilor bogați acum zece ani a fost în mare parte salutată, cu ideea că, având un cont bancar aparent nelimitat, industria știrilor ar avea timp - și finanțare - să-și rezolve viitorul.

Miliardarii „salvatori” fac disponibilizări

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a achiziționat The Washington Post în 2013, pentru 250 de milioane de dolari.

De asemenea, co-fondatorul Facebook, Chris Hughes, a achiziționat The New Republic la care a renunțat în 2016, iar fondatorul eBay, Pierre Omidyar, a investit milioane într-un nou proiect numit First Look Media.

Washington Post, arată publicația amintită, a concediat sute de angajați luna trecută, reușind să evite disponibilizările prin oferte de părăsire voluntară a personalului.

Los Angeles Times, este deținut acum de dr. Patrick Soon-Shiong, miliardar în biotehnologie, care a cumpărat publicația de la Tronc pentru 500 de milioane de dolari în 2018.

Dar averea lui Soon-Shiong a trecut prin momente dificile, cu rapoarte care indică faptul că valoarea portofoliului său de acțiuni a scăzut cu miliarde de dolari în ultimii ani.

Veteranul ESPN și Washington Post, Kevin Merida, a demisionat de la Los Angeles Times luna aceasta, înaintea unor reduceri semnificative de locuri de muncă (și în mijlocul conflictelor cu fiica miliardarului).

„Decizia de astăzi este dureroasă pentru toți, dar este imperativ să acționăm urgent și să luăm măsuri pentru a construi un ziar durabil și prosper pentru generațiile viitoare. Suntem hotărâți să facem acest lucru”, a declarat Soon-Shiong pentru Los Angeles Times în timp ce începeau disponibilizările.

Revista Time, publicația de referință a defunctei Time Inc., a fost vândută în 2018 fondatorului Salesforce, Marc Benioff, pentru 190 de milioane de dolari. Compania a făcut progrese, cu divizia Time Studios generând acum peste 100 de milioane de dolari în venituri, aproximativ un sfert din afacerea companiei, potrivit CEO-ului Jess Sibley.

Sibley a anunțat, marți, disponibilizări: „În ultimele 12 luni, ne-am redus cheltuielile în mod diligent. Mai avem de lucru.” Time, a adăugat ea, nu este încă profitabilă.

Forbes, acum deținută de un grup de investiții cu sediul în Hong Kong, a anunțat joi planuri de a reduce forța de muncă cu 3%. Iar rivalul Bloomberg Businessweek, cu proprietari bogați care câștigă bani prin vânzarea de terminale către firmele de pe Wall Street, trece la o apariție lunară.

Vestita revistă Sports Illustrated, celălalt mare pariu al fondatorului Time, Henry Luce, este acum în mijlocul unei lupte între fondatorul 5-Hour Energy, Manoj Bhargava, care controlează editura Arena Group, și fondatorul Authentic Brands Group, Jamie Salter, care deține brandul SI și l-a licențiat către Arena.

Personalul SI este prins la mijloc, iar Arena face concedieri, în timp ce discută cu ABG despre o înțelegere.

Așadar, premiza că bogăția oferă o cale de scăpare pentru declinul mass-media pare să se destrame.

Probleme majore la publicațiile deținute de fondurile private equity

În același timp, nici publicațiile achiziționate de fondurile de private equity nu stau mai bine. La New York Daily News, angajații au ieșit să protesteze săptămâna aceasta împotriva reducerilor de costuri ale proprietarului Alden Global Capital. Alden a vândut The Baltimore Sun lui David Smith, președintele Sinclair Broadcast Group.

Recurrent Ventures, deținătorul mărcilor precum Popular Science și Field & Stream (pe care tocmai le-a vândut, conform AdWeek), a strâns 300 de milioane de dolari de la Blackstone și, de atunci, a concediat aproximativ 80 de persoane. Și la Business Insider, deținut de Axel Springer, susținută de KKR, a concediat 8% din personal, joi.

La Condé Nast, prestigiosul proprietar al Vogue și The New Yorker controlat de familia Newhouse, executivii au concediat aproximativ 5% din forța de muncă și au fuzionat Pitchfork cu GQ, deși sindicatul care reprezintă personalul editorial s-a opus unor reduceri propuse.

Industria media a fost lovită atât pe partea de afaceri, unde publicitatea programatică și acordurile cu mărcile tradiționale reprezintă în continuare o parte disproporționată a veniturilor, cât și pe partea de consum, oamenii care obișnuiau să-și obțină știrile de la publicații tradiționale, optează în schimb pentru TikTok, Apple News sau publicații digitale de nișă mai specializate.

Piața de publicitate, lovită de criză ca în 2008

Amenințarea iminentă a inteligenței artificiale generative încă nu și-a spus cuvântul în ceea ce privește industria, cu toate că executivii din fiecare companie văd ceea ce se întâmplă, așa cum demonstrează procesul The New York Times împotriva Microsoft și OpenAI.

În 2008, piața de publicitate a fost lovită de prăbușirea pieței financiare, iar noile platforme precum Facebook, Twitter și YouTube au reprezentat o amenințare nouă pentru afacerile tradiționale media.

În 2024, ne aflăm din nou într-o recesiune publicitară, dar toată lumea este mai conștientă despre starea lucrurilor. Și, spre deosebire de trecut, când era susținută de acordurile lucrative de transmisie, industria știrilor TV nu va fi imună la scăderile de venituri care au afectat ziarele și site-urile web.

Așa cum a scris CEO-ul CNN, Mark Thompson, personalului, la 17 ianuarie: „Universul tradițional al televiziunii se micșorează constant. Trecerea de la difuzarea liniară la digital înseamnă că audiența pentru toate canalele de știri de pe cablul american a scăzut cu aproximativ o cincime în doar ultimii doi ani.”

Se pare că nimeni, nici miliardarii, nici experții în investiții private, nici familie bogate, nu au o soluție sigură despre cum să facă să funcționeze afacerile media.