Publicațiile finanțate de miliardarii lumii se confruntă cu pierderi de milioane de dolari. Presa din SUA, zguduită de criză

Miliardarii lumii care au cumpărat unele dintre cele mai puternice branduri de știri din Statele Unite pentru a le redresa se confruntă acum cu noi pierderi financiare.

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a cumpărat The Washington Post în 2013 pentru aproximativ 250 de milioane de dolari. Dr. Patrick Soon-Shiong, miliardar cu investiții în biotehnologie și start-up-uri, a achiziționat Los Angeles Times în 2018 pentru 500 de milioane de dolari. Marc Benioff, fondatorul gigantului software Salesforce, a cumpărat revista Time, împreună cu soția sa, Lynne, pentru 190 de milioane de dolari în 2018.

Cu toate acestea, redacțiile au fost rezervate cu privire la noii proprietari, totuși au sperat că priceperea lor în afaceri și cunoștințele tehnologice vor ajuta la găsirea răspunsului la întrebarea complexă despre cum să faci bani cu o publicație digitală, scrie New York Times.

Se pare însă că tot mai mult că miliardarii se confruntă cu aceleași dificultăți ca și majoritatea celorlalți investitori în presă de peste ocean. The Washington Post, Los Angeles Times și Time au înregistrat toate pierderi de milioane de dolari anul trecut, conform informațiilor provenite de la persoane avizate în finanțele acestor companii, citate de NYT, după investiții considerabile și eforturi intense de a genera noi surse de venit.

Los Angeles Times, pierderi de zeci de milioane de dolari

Pierderile au cel mai mare impact asupra Los Angeles Times, unde jurnaliștii se pregătesc pentru vești proaste. Kevin Merida, editorul al ziarului, și-a anunțat demisia săptămâna trecută, o decizie luată după tensiuni cu Soon-Shiong privind prioritățile editoriale și de afaceri, conform a două persoane familiare cu situația.

La mijlocul anului trecut, Los Angeles Times se îndrepta spre pierderi de 30-40 de milioane de dolari, conform a trei persoane avizate. Anul trecut, compania a concediat aproximativ 74 de angajați, iar în ultimele zile, executivii au discutat posibilitatea unor concedieri masive, potrivit altor două surse NYT.

Membrii sindicatului Los Angeles Times au convocat o ședință de urgență pentru joi pentru a discuta posibilitatea unui alt val „major” de concedieri.

O purtătoare de cuvânt a lui Soon-Shiong a refuzat să comenteze cifrele financiare specifice pentru Los Angeles Times, dar a spus într-un e-mail că firma prezenta „o diferență semnificativă între venituri și cheltuieli”, chiar și cu concedierile și alte măsuri de reducere a costurilor de anul trecut.

Ea a spus că familia Soon-Shiong a investit „zeci de milioane de dolari” în fiecare an de când a achiziționat The Times, în 2018. „Sunt determinați să continue să investească”, a spus purtătoarea de cuvânt, Jen Hodson, într-o declarație. „Dar să te bazezi pe un proprietar benevol pentru a acoperi cheltuielile, an după an, nu este un plan viabil pe termen lung.”

Zeci de disponibilizări la ziarul lui Bezos

Nici Bezos nu stă mult mai bine la The Washington Post. Ca multe alte organizații de știri, Post s-a luptat să mențină impulsul câștigat în urma alegerilor din 2020. Abonamentele și veniturile din publicitate în scădere au dus însă la pierderi de aproximativ 100 de milioane de dolari anul trecut. La sfârșitul anului, compania a eliminat 240 din cele 2.500 de locuri de muncă prin acorduri individuale, fiind dați afară inclusiv unii dintre jurnaliștii bine cotați.

Patty Stonesifer, care a ocupat funcția de director general anul trecut, a numit disponibilizările „dificile”, dar a spus că erau necesare pentru „a investi în prioritățile noastre de creștere”. Angajații de la The Post au trimis în ultimele săptămâni o scrisoare către redactorul-șef, Sally Buzbee, și noul director general permanent, Will Lewis, exprimându-și îngrijorarea cu privire la lipsa de resurse de cercetare pentru reportaje în urma restructurării.

Bezos a spus că a cumpărat The Washington Post pentru că era o instituție importantă, dar își dorea ca firma să fie profitabilă.

„Mi-am spus: „Dacă acesta ar fi fost un producător de gustări cu profituri în scădere, răspunsul ar fi fost nu”, a spus Bezos despre decizia sa de a cumpăra Post într-un interviu din 2018.

Time se confruntă cu provocări similare. Publicația a pierdut aproximativ 20 de milioane de dolari în 2023, conform a două persoane care cunosc situația financiară a publicației. Time a evaluat reducerea costurilor în primul trimestru al anului pentru a compensa parțial pierderile, a spus una dintre surse.

Revista Time ar fi pe drumul cel bun

Un purtător de cuvânt al Time a comentat situația financiară a companiei pentru 2023, invocând o notă către angajați de la Jessica Sibley, directorul executiv, care confirmă creșterea audiențelor și a veniturilor din publicitate. Într-o declarație, Benioff a spus că Sibley face „multe schimbări interesante bazate pe o viziune uimitoare”.

„Suntem norocoși să avem un nou director executiv uimitor, Jessica Sibley, ea a făcut o treabă incredibilă restructurând compania în ultimul an”, a scris Benioff. „Nu am avut niciodată un an mai bun.”

Revista Time explorează acorduri de licențiere a mărcilor în străinătate asemănătoare cu abordările similare ale companiilor de reviste precum Forbes și Condé Nast, care au fost surse constante de venit.

Cu toate acestea, există și câteva aspecte pozitive în firmamentul organizațiilor de știri tradiționale deținute de miliardari.

The Boston Globe, cumpărat de John W. Henry, proprietarul Boston Red Sox, de la The New York Times Company în 2013 pentru 70 de milioane de dolari, este profitabil de ani de zile. Aceste profituri au fost reinvestite în Globe, a spus persoana respectivă.

The Atlantic, cumpărată de Laurene Powell Jobs în 2017, și-a propus să atingă un milion de abonați digitali și pe hârtie și să devină profitabilă. Compania a anunțat că are peste 925.000 de abonați începând cu vara trecută, deși încă nu este pe profit.

Traficul web, în scădere din cauza Google și a inteligenței artificiale

Dificultățile cu care se confruntă companiile devin tot mai severe. Traficul web a scăzut pentru mulți editori pe măsură ce referințele de la motoarele de căutare precum Google s-au redus, iar apariția noilor aplicații alimentate de inteligență artificială are potențialul de a eroda și mai mult audiența.

„Aceste publicații de știri importante se găsesc încă „în tranziție” de la tipar la digital, cu costuri de afaceri majore în continuare — construind cărămidă cu cărămidă un viitor preponderent digital”, a spus Ken Doctor, analist și antreprenor media.

Acesta a spus că miliardarii din industria știrilor arată „semne mai mari de oboseală”, din cauze precum „anxietatea, evitarea știrilor și concurența acerbă în publicitate”.

„Cei foarte bogați găsesc foarte dificil să piardă bani de la an la an”, a spus Doctor, „chiar dacă își pot permite”.