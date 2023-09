Membră a Congresului SUA, dată afară de la cinema. Republicana și-a pipăit partenerul și a făcut scandal VIDEO

Membră a Camerei Reprezentanților, Loren Boebert, de 36 de ani, și-a cerut scuze pentru a treia oară după scandalul pe care l-a provocat la un cinematograf din Denver, de unde a fost dată afară. Ea a spus că a fost „poate exagerat de animată”.

Într-un interviu acordat duminică postului conservator One America News Network pe tema incidentului petrecut săptămâna trecută în cinematograful din Denver, politiciana extremistă din Colorado a susținut că a fost „poate exagerat de animată”. Boebert a dat de înţeles că comportamentul ei a avut legătură cu efectele producției urmărite – filmul „Beetlejuice: The Musical”, relatează The Guardian.

„Râdeam, cântam, mă distram fantastic, mi s-a spus să mă așez, ceea ce am făcut, dar apoi, următorul lucru a fost să fac o poză”, a spus ea „Am fost puțin prea excentrică... sunt la limita multor lucruri.”

Remarcile ei s-au adăugat la scuzele scrise oferite vineri, în care ea a spus că îi pare „foarte rău pentru atenția nedorită pe care … seara mea din Denver [duminică, 10 septembrie] a adus-o comunității” și că acțiunile ei „pur și simplu nu au fost pe măsura valorilor sale”.

„Știți cine sunt eu?”

Martorii care au aistat la scandalul provocat de politiciană au povestit că aceasta și partenerul ei s-au pipăit în timpul filmului, în ciuda faptului că se aflau într-un spațiu public. De asemenea, aceasta a fost rugată de o spectatoare să nu mai fumeze. De fapt, presa americană scrie că trei persoane diferite s-au plâns de comportamentul său. Mai mult, când i s-a cerut să plece, Boebert ar fi întrebat: „Știți cine sunt eu?”, scriu USA Today și The Guardian.

Partenerul ei deține un bar care găzduiește evenimente LGBTQ+

Între timp au apărut informații suplimentare despre partenerul lui Boebert, un bărbat cu care se întâlnește de câteva luni.

Partenerul ei, Quinn Gallagher, un susținător al democraților, deține un bar care găzduiește evenimente LGBTQ+ și spectacole cu travestiți în orașul de Aspen, Colorado. Evenimentele au inclus o petrecere cu ocazia Aspen Gay Ski Week și un Winter Wonderland Burlesque & Drag Show.

Însă Boebert criticat deschis spectacolele cu travestiți, după cum reiese dintr-o postare din 2022 iunie pe Twitter, în care scria: „Duceți-vă copiii la biserică, nu la baruri de travestiți”. Criticile la adresa lui Boebert nu au făcut decât să se intensifice de la primele sale scuze, ea fiind atacată și de unii comentatori conservatori.

„O pipiță total jenantă”, a scris avocata și comentatoarea conservatoare Ann Coulter. Jenna Ellis, fostă avocată a fostului președinte Donald Trump, a numit comportamentul „jenant și lipsit de respect”.