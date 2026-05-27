Donald Trump convoacă o reuniune a cabinetului la Camp David. Iranul și economia în prim-planul analizei sub spectrul prăbușirii în sondaje

Președintele american Donald Trump a convocat de urgență Cabinetul guvernamental la reședința de la Camp David, într-un moment de maximă tensiune pe axa Washington-Teheran.

Decizia vine pe fondul unor noi lovituri „defensive” lansate de forțele americane în sudul Iranului și al unui ritm profund nesatisfăcător al negocierilor diplomatice destinate punerii capăt extenuantului conflict din Orientul Mijlociu.

Deși oficiali de rang înalt de la Casa Albă și din regiune continuă să propage optimism, susținând că un acord istoric cu Teheranul este „aproape”, realitatea din teren arată că progresele aparente au suferit o lovitură dură.

Autoritățile iraniene au acuzat direct SUA de încălcarea armistițiului fragil instituit la 8 aprilie, după atacurile aeriene nocturne executate de aviația americană.

Conform agendei scurse în presa de peste Ocean, reuniunea din izolarea munților Maryland – un loc istoric destinat marilor acorduri diplomatice, cum a fost cel din 1978 dintre Israel și Egipt – va fi dedicată exclusiv crizei iraniene și impactului acesteia asupra economiei americane.

De la revenirea sa la putere în ianuarie 2025, Donald Trump a folosit extrem de rar această reședință oficială, preferând dinamica de la Casa Albă sau din Mar-a-Lago, ceea ce subliniază caracterul critic al momentului.

Semnale contradictorii: Negocierile din Qatar și reacția dură a republicanilor

În ciuda escaladării militare de ultimă oră, canalele diplomatice rămân active:

Canalul Doha: Președintele Parlamentului iranian și negociator-șef, Mohammad Bagher Ghalibaf, s-a deplasat de urgență în Qatar pentru discuții cu mediatorii. Surse de la Teheran indică progrese notabile în privința deblocării fondurilor iraniene înghețate de SUA.

Poziția Departamentului de Stat: Secretarul de stat Marco Rubio a confirmat că un acord ar putea fi o chestiune de zile, bazându-se pe termenii discutați în Qatar.Totuși, chiar dacă parametrii unui acord încep să se contureze, Donald Trump se lovește de un zid în propriul partid.

Scurgerile de informații privind termenii documentului au provocat o revoltă în rândul republicanilor duri, care avertizează că textul negociat riscă să lase Iranul într-o poziție geopolitică mult mai puternică decât cea dinaintea izbucnirii războiului.

Radiografia unui eșec de percepție: Americanii vor oprirea imediată a conflictului

Marea problemă a liderului de la Casa Albă nu mai este doar una de ordin militar sau diplomatic, ci de legitimitate internă. O analiză extinsă a datelor sociologice realizată de CNN arată o prăbușire accelerată a încrederii populației în strategia prezidențială.Donald Trump a promis o victorie rapidă și glorioasă în fața Iranului.

Astăzi, președintele se găsește în fața unui paradox de nerezolvat: cum să se retragă dintr-un conflict catalogat de public drept un eșec, fără a-și pierde capitalul politic?

Cifrele ultimelor sondaje de opinie realizate de institute de prestigiu din Statele Unite indică o stare profundă de oboseală cronică a electoratului față de acest război.

Datele sociologice publicate de mass-media americane confirmă o dorință cvasi-generală de încheiere a conflictului.

În sondajul Fox News, doar 39% dintre alegătorii înregistrați mai susțin continuarea operațiunilor militare „atât timp cât va fi necesar pentru atingerea obiectivelor”, în timp ce 61% solicită stabilirea unui cadru temporal limitat.

Iar în sondajul New York Times / Siena College, 52% dintre respondenți consideră că Statele Unite ar trebui să oprească acțiunile militare, chiar și în absența unui acord ferm cu Iranul privind programul său nuclear. Doar 37% ar susține reluarea ostilităților în cazul unui eșec al tratativelor pe dosarul nuclear.

De ce nu mai funcționează mașinăria de război a Americii. Cea mai mare forță militară a planetei nu a mai câștigat un război de peste 30 de ani

Scepticism generalizat în dosarul nuclear

Aceleași date relevă un grad ridicat de neîncredere în rândul populației cu privire la viabilitatea oricărui compromis cu Republica Islamică. Conform cercetării Times-Siena, doar 22% dintre americani cred că acest război va asigura neutralizarea definitivă a programului nuclear iranian – o țintă despre care administrația Trump susținea, încă din vara trecută, că ar fi fost deja atinsă. În schimb, jumătate dintre cei chestionați anticipează un eșec total.

Mai mult, un sondaj realizat de Washington Post și ABC News arată că 65% dintre cetățeni nu au încredere că un eventual tratat va împiedica efectiv Teheranul să dezvolte arma atomică, aceasta fiind una dintre principalele „linii roșii” trasate de liderul de la Casa Albă. De asemenea, două treimi dintre americani se declară sceptici în privința capacității guvernului de a-și îndeplini obiectivele strategice în regiune, conform Pew Research Center.

Evaluarea costurilor și daunele colaterale

Chiar și în ipoteza obținerii unor termeni diplomatici favorabili Washingtonului, majoritatea electoratului nu mai validează utilitatea conflictului. Raportul este covârșitor: 55% dintre alegători afirmă că războiul nu a meritat prețul plătit, față de doar 21% care au o opinie contrară (Times-Siena).

Efectele contraproductive ale campaniei militare sunt evidențiate clar de sondajul Post-ABC:

-61% dintre respondenți consideră că acest conflict a crescut riscul terorist la adresa cetățenilor americani.

-56% afirmă că deciziile Casei Albe au slăbit și au pus în pericol relațiile diplomatice ale SUA cu aliații tradiționali.

-49% anticipează o deteriorare accentuată a stabilității generale în Orientul Mijlociu.

Costurile colaterale și retragerea de la „liniile roșii”

Dincolo de obiectivele strategice nerealizate, societatea americană decontează efectele secundare ale opțiunilor de la Casa Albă. Sondajele relevă temeri majore privind securitatea națională:61% dintre respondenți consideră că războiul a crescut direct riscul unor atacuri teroriste împotriva cetățenilor americani.56% afirmă că parteneriatele și alianțele globale ale SUA au fost grav slăbite în ultimul an.55% consideră direct că acest conflict pur și simplu nu a meritat costurile financiare și umane enorme.

SUA au anunțat că își retrag submarinele, bombardierele și avioanele de luptă din Europa. Lovitură dură pentru Modelul de Forțe al NATO

În acest peisaj marcat de neîncredere – unde doar 20% dintre americani mai au o încredere ridicată în deciziile prezidențiale privind Iranul – Donald Trump a început deja o retragere tactică de la propriile linii roșii.

Condițiile inflexibile din trecut, precum „capitularea necondiționată” a Teheranului sau oprirea definitivă a finanțării grupărilor proxy precum Hamas și Hezbollah, par să fie diluate substanțial în textul actual al negocierilor.

Erorile de calcul ale administrației

În esență, Donald Trump pare să fi comis două erori strategice majore în gestionarea acestei crize: nu a configurat o strategie clară de ieșire din conflict (exit strategy) și a eșuat în a „vinde” argumentat acest război publicului american. Ridicând ștacheta succesului mult prea sus, președintele s-a blocat într-o capcană retorică. În acest moment, chiar dacă o retragere negociată va fi interpretată ca un semn de slăbiciune de către linia dură a partidului, ea rămâne singura opțiune viabilă dintr-o serie de scenarii complet nefavorabile pentru Casa Albă.