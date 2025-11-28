Kasparov, discurs dur la Washington: Ucraina este singura țară care îndeplinește rolul pentru care a fost clădită NATO

NATO a fost creată pentru a descuraja un război cu Rusia și totuși tocmai Kievul, care luptă de patru ani într-un astfel de război, nu este invitat să se alăture Alianței, a declarat Garry Kasparov, activist politic rus și campion mondial la șah, într-un discurs pasionat ținut la Forumul de Securitate Halifax, desfășurat la Washington, relatează Euromaidan Press.

Occidentul îi datorează Ucrainei „totul”

„NATO a fost clădită în scopul de a purta un singur război, nu pentru Afganistan, nu pentru Siria, ci doar un război: unul menit să salveze Europa liberă de agresiunea rusească. Ucraina este singura țară care poartă acest război și încă discutăm dacă ar trebui să o includem sau nu”, a argumentat el.

Kasparov a luat o poziție dură în legătură cu acest subiect, argumentând că această poziționare arată că NATO nu este puternic și practic „nu există”, mai mult este un fals și nimic mai mult decât un cuvânt de patru litere. Argumentul său: nu ar trebui să fie despre „câte arme ai”, ci „sunt dispus să lupt și să mor?”

„O, e frumos că aveți o brigadă condusă de canadieni în Letonia. Vor trage dacă rușii trec granița? Cunoaștem răspunsul. Va dura o veșnicie să negociem”, a continuat el.

Fostul campion la șah a continuat: dacă Ucraina nu s-ar fi pus în calea tancurilor rusești, acestea ar fi deja în Polonia.

„De patru ani, Ucraina luptă pentru întreaga Europă. Singurul motiv pentru care încă stați aici și sărbătoriți (NATO) este pentru că Ucraina moare în fiecare minut. Este un sacrificiu uriaș”, a subliniat el.

Numai Ucrainei i se datorează faptul că armata rusă este împiedicată să împlinească visul lui Putin de a reface imperiul rus, a explicat Kasparov.

Totuși, dacă Kievul va fi silit să accepte un acord propus de SUA, eventual un „acord în stil München”, atunci nu încape îndoială: președintele rus Vladimir Putin „își va realiza acest vis”.

„Și apoi, urmați voi. Doar că nu sunteți dispuși să luptați”, a subliniat Kasparov.

De asemenea, el a făcut apel la senatorii americani să ia măsuri împotriva acordului, care cere Ucrainei să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO, să piardă Donbasul și să absolve Rusia de nu mai puțin de 190.000 de crime de război documentate de Ucraina.