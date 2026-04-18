search
Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranienii râd de mâncarea pușcașilor marini americani: „Asta le dă Trump soldaților săi pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Militari americani trimiși în Orientul Mijlociul se plâng de rații alimentare reduse și de calitatea slabă a hranei de la bordul navelor de război, potrivit unor relatări și imagini apărute în spațiul public.

Mâncarea servită pe USS Abraham Lincoln Foto: Telegram
Imagini surprinse pe navele USS Tripoli și USS Abraham Lincoln arată porții considerate insuficiente, constând, în unele cazuri, dintr-o cantitate mică de carne mărunțită, o singură tortilla sau un preparat din carne procesată de culoare gri, alături de câțiva morcovi fierți, potrivit Telegraph.

USS Tripoli, navă de asalt amfibiu cu aproximativ 3.500 de militari și marinari la bord, se află pe mare de mai bine de o lună, după plecarea din Okinawa, Japonia, fiind implicată în operațiuni în contextul desfășurării militare americane din regiune.

Porții rușinoase pentru pușcașii marini

Potrivit unor relatări ale militarilor și rudelor acestora, problemele logistice s-au accentuat în ultimele săptămâni. Un membru al echipajului ar fi transmis familiei că alimentele sunt raționalizate, echipamentele de cafea sunt defecte, iar fructele și legumele proaspete au dispărut complet de pe navă.

„Avem cea mai puternică armată din lume. Nu ar trebui să rămânem fără mâncare și nici să nu putem primi corespondență pe navă”, a declarat tatăl unui militar, fost pușcaș marin, pentru USA Today.

Mâncarea servită pe USS Tripoli Foto: Telegram
De asemenea, livrările de colete către militarii din zonă au fost suspendate temporar după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului din 28 februarie, fiind ulterior blocate pe termen nedeterminat din cauza închiderii spațiului aerian și a dificultăților logistice. 

Cum arată „meniul de război” al SUA

Unul dintre militari a transmis, într-un mesaj din martie, că „proviziile vor ajunge la un nivel foarte scăzut”, adăugând că „moralul va fi extrem de afectat”, în condițiile în care navele nu au mai efectuat escale în porturi.

Situații similare au fost semnalate și pe USS Abraham Lincoln, unde membri ai echipajului susțin că mâncarea este insuficientă și lipsită de gust.

Mâncarea este fadă, nu este suficientă, iar militarii sunt permanent înfometați”, a declarat Karen Erskine-Valentine, pastor din West Virginia, care menține legătura cu unii membri ai echipajului.

Pe fondul acestor acuzații, Iranul a ironizat situația pe rețelele sociale. Ambasada Iranului în Tunisia a transmis pe platforma X.

„Incredibil! Asta le dă Trump soldaților săi pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz. Pentru mamele soldaților americani, uitați-vă la aceste imagini”, a transmis Iranul.

După valul de reacții apărut în spațiul public, Forțele Navale ale Statelor Unite au transmis fotografii cu mâncare și spun că marinarii lor sunt bine hrăniți și că nu există criză de provizii.

Mâncare soldați americani Foto: Telegram
Potrivit unei investigații a presei internaționale, Departamentul Apărării ar fi cheltuit milioane de dolari pe produse alimentare de lux pentru trupe în lunile anterioare operațiunii militare, inclusiv pe homar, crab și fripturi de vită, precum și sume semnificative pe echipamente și bunuri neobișnuite.

Mâncare soldați americani Foto: Telegram
De asemenea, o organizație de monitorizare a cheltuielilor guvernamentale a semnalat cheltuieli de ordinul zecilor de miliarde de dolari într-o singură lună, menite să epuizeze bugetul anual, incluzând achiziții de alimente premium și bunuri de lux.

Autoritățile militare americane nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial privind acuzațiile referitoare la calitatea hranei. 

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

