Învățătoarea împușcată la școală de un copil de 6 ani va primi 10 milioane de dolari despăgubiri

Un tribunal american a decis joi să-i fie acordate despăgubiri de 10 milioane de dolari unei învăţătoare rănite prin împuşcare de un elev de şase ani de la şcoala unde lucra, relatează AFP şi Reuters.

În ianuarie 2023, un copil care avea o armă de foc a tras asupra lui Abby Zwerner, în vârstă de 28 de ani, într-o şcoală primară din Newport News, Virginia. Rănită la mână şi la piept, ea a fost internată în spital timp de două săptămâni.

Cadrul didactic a depus plângere împotriva directorului adjunct al instituţiei, Ebony Parker, acuzând-o că a ignorat avertismentele potrivit cărora copilul adusese o armă la şcoală. Ea a cerut 40 de milioane de dolari despăgubiri, denunţând o neglijenţă gravă. În timpul procesului, ea a declarat în faţa instanţei că a crezut că va muri, scrie News.

Mama elevului care a împuşcat-o pe învăţătoare a fost deja condamnată la aproape patru ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată de neglijenţă faţă de copilul său şi de o acuzaţie legată de arma de foc. Copilul nu a putut fi urmărit penal.

Deşi accidentele cu arme de foc în care sunt implicaţi copii mici, în casele lor, sunt frecvente în Statele Unite, cazurile de împuşcare în şcoli care să aibă drept protagonişti copii sub 10 ani sunt rare. O bază de date compilată de cercetătorul american David Riedman a înregistrat 15 cazuri de acest tip începând din anii 1970.

Poliţia a declarat că în acest caz, băiatul luase pistolul de 9 mm de acasă şi l-a dus la şcoală în rucsac. Băiatul a scos arma odată ajuns în clasă şi a tras un singur glonţ în Zwerner, lovind-o în mână şi în piept. Zwerner, care a evacuat elevii din clasă chiar şi după ce a fost împuşcată, a suferit cinci operaţii la mână şi glonţul este încă în pieptul ei.

Avocaţii lui Ebony Parker, fosta directoare adjunctă a şcolii Richneck Elementary, unde a avut loc incidentul, au susţinut în timpul procesului că ea nu putea prevedea acest eveniment. Însă avocaţii lui Zwerner au susţinut că Parker fusese informată de colegii de clasă ai băiatului de 6 ani că acesta adusese un pistol la şcoală, iar ea nu a acţionat rapid în baza acestei informaţii.

Parker va fi judecată luna viitoare pentru abuz şi neglijenţă faţă de copii.

Procesele, împreună cu cele ale câtorva părinţi ai autorilor împuşcăturilor din şcoli din ultimii ani, ar putea crea un precedent în ceea ce priveşte gradul de responsabilitate al părinţilor şi al conducerii şcolilor în cazul atacurilor armate din şcoli care au afectat Statele Unite în ultimele decenii.