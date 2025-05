La 82 de ani, fostul președinte american Joe Biden a dezvăluit lumii un diagnostic care a cutremurat opinia publică: cancer de prostată metastatic avansat. Dincolo de gravitatea sa, această veste scoate în evidență o realitate adesea ignorată — cancerul de prostată este o boală tăcută, care afectează anual sute de mii de bărbați, inclusiv mulți români.

Partea bună este că, descoperit la timp, deși este incurabil, poate fi tratat cu succes, după cum explică specialiștii Clinicii Mayo (una dintre cele mai reputate instituții medicale din lume) în videoclipul de mai sus (VEZI VIDEO).

Povestea lui Biden ne amintește că această afecțiune nu face discriminări și că înțelegerea ei devine crucială pentru orice bărbat. Ce este, de fapt, cancerul de prostată și de ce ar trebui să fim cu toții atenți la semnalele pe care le transmite?

Ce este cancerul de prostată

Cancerul de prostată este cea mai frecventă formă de cancer în rândul bărbaților din țările dezvoltate și ocupă locul al doilea la nivel mondial, afectând unul din șapte bărbați. Experții estimează că până în 2040 va deveni cea mai răspândită formă de cancer masculin la nivel global.

Prostata, o glandă mică, de mărimea unei nuci, situată sub vezica urinară, are rolul esențial de a produce lichidul seminal. Însă atunci când celulele acestei glande încep să se înmulțească necontrolat, ele pot forma tumori care invadează țesuturile din jur sau chiar se pot răspândi în alte părți ale corpului, declanșând astfel boala cunoscută sub numele de cancer de prostată.

Cum se manifestă cancerul de prostată și posibile cauze

În cele mai multe cazuri, cancerul de prostată evoluează în umbră, fără să trimită semnale de alarmă. Aparent inofensiv în fazele inițiale, devine vizibil abia atunci când tumora își face simțită prezența prin simptome greu de ignorat: urinare dureroasă sau întreruptă, nevoia frecventă de a merge la toaletă pe timpul nopții, dureri persistente în zona lombară sau pelvină, pierdere neașteptată de greutate sau febră inexplicabilă, ori prezența sângelui în urină și materialul seminal.

În stadii avansate, boala poate metastaza, invadând oasele — așa cum s-a întâmplat și în cazul fostului președinte american Joe Biden.

Deși medicina modernă a făcut progrese semnificative, cauzele exacte ale cancerului de prostată rămân încă parțial necunoscute. Totuși, specialiștii indică drept factori de risc vârsta înaintată, antecedentele familiale și anumite mutații genetice. Tocmai de aceea, în lipsa unor simptome clare, testele periodice devin esențiale pentru un diagnostic precoce și șansa reală la tratament eficient.

Ce este scorul Gleason

În evaluarea severității bolii, medicii folosesc scorul Gleason — o scală de la 6 la 10 care indică gradul de agresivitate al celulelor canceroase. Biden a fost evaluat cu scorul 9, aproape de maximul posibil, un indiciu clar al agresivității bolii.

Când trebuie mers la medic

Orice bărbat de peste 50 de ani (sau peste 45, dacă are istoric familial de cancer) ar trebui să facă un test PSA (antigen specific prostatic) anual. Testul este simplu, din sânge, dar are limitări. În combinație cu un control rectal digital și, eventual, imagistică (PET/CT sau RMN), se pot depista tumori chiar și în absența simptomelor.

Când trebuie să ne îngrijorăm

Dacă ai:

Probleme la urinare persistente

Durere de spate fără cauză clară

Antecedente familiale

Vârsta peste 60 de ani

… este momentul să consulți un medic urolog. Timpul este un aliat doar dacă acționezi devreme.

Ce tratamente există

Tratamentul variază în funcție de stadiul bolii:

1. Pentru formele incipiente: supraveghere activă, chirurgie (prostatectomie), radioterapie

2. Pentru formele avansate: terapie hormonală (care reduce nivelul de testosteron – hormonul care hrănește celulele tumorale), chimioterapie, imunoterapie, terapii țintite

Biden urmează în prezent un tratament hormonal și, conform medicilor săi, răspunde pozitiv, explorând și alte opțiuni terapeutice.

Ce măsuri preventive poți lua

Deși nu poate fi prevenit complet, riscul de a dezvolta cancer de prostată poate fi redus considerabil printr-un stil de viață echilibrat și controale medicale regulate. Iată câteva dintre cele mai eficiente măsuri pe care le poți lua:

Dietă bogată în antioxidanți (legume, fructe, pește gras) și fără agenți inflamatori

Evitarea alcoolului și fumatului

Activitate fizică regulată

Monitorizarea regulată a PSA și a stării generale de sănătate

Menținerea unei greutăți corporale sănătoase

Cancerul de prostată în România: o bombă cu ceas ignorată de prea mulți

Deși este al doilea cel mai frecvent tip de cancer în rândul bărbaților din România, după cel pulmonar, cancerul de prostată rămâne, paradoxal, unul dintre cele mai ignorate. Anual, peste 7.000 de români primesc acest diagnostic, dar realitatea ar putea fi chiar mai sumbră: mulți nu ajung niciodată la medic la timp. Boala evoluează tăcut, iar lipsa controalelor preventive și a unui program național eficient de screening o transformă într-un ucigaș invizibil.

Dincolo de granițele țării, semnalele de alarmă devin tot mai puternice. Comisia Lancet pentru cancerul de prostată avertizează asupra unei „explozii silențioase”: până în 2040, numărul cazurilor ar putea ajunge la 2,9 milioane anual la nivel mondial, iar decesele ar crește cu 85%, atingând aproape 700.000 de oameni pe an. Creșterea este deja vizibilă în țările dezvoltate, precum SUA și Marea Britanie, dar urmează să lovească și în statele cu venituri mici și medii — inclusiv România.

Iar boala nu iartă: riscul crește odată cu vârsta, iar lipsa educației medicale, combinată cu neîncrederea în sistem, întârzie diagnosticarea și scade drastic șansele de tratament eficient.

Totuși, există și un pas înainte. Începând cu 1 ianuarie 2025, pacienții români diagnosticați cu cancer de prostată pot beneficia gratuit de două noi tratamente — bicalutamidum și cyproteronum — recent introduse pe lista medicamentelor compensate. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, peste 3.700 de pacienți ar urma să beneficieze de aceste terapii, pentru care statul a alocat aproximativ 9 milioane de lei anual.

Este un început. Dar în lipsa unei strategii naționale de prevenție și educație, cancerul de prostată va continua să atace în tăcere — iar în această luptă, timpul pierdut înseamnă vieți pierdute.

Ce trebuie să reținem din cazul Biden

Joe Biden nu este la prima confruntare cu cancerul. În trecut, fostul președinte a învins un melanom – o formă agresivă de cancer de piele – diagnosticat la timp și tratat cu succes. Acum, în fața unui cancer de prostată metastatic, el devine un simbol al luptei continue împotriva unei boli care nu iartă. Experiența sa arată că diagnosticul nu este o sentință, ci începutul unei bătălii pe care o poți câștiga cu tratament, curaj și monitorizare riguroasă.

În lupta cu cancerul – indiferent de formă – timpul este un lux care nu trebuie risipit. Cu cât reacționezi mai repede, cu atât șansele de vindecare cresc. Iar când vine vorba de cancerul de prostată, chiar și cel mai mic disconfort urinar merită toată atenția. Pentru că longevitatea nu valorează nimic fără sănătate.

După cum spunea cercetătorul William Dahut: „Există pacienți cu cancer de prostată metastatic care trăiesc 15 sau chiar 20 de ani. Speranța există”.

Joe Biden poate deveni un exemplu al supraviețuirii prin diagnostic corect și tratament la timp. Dar tu poți fi propriul tău exemplu — dacă mergi la control înainte ca boala să decidă în locul tău.