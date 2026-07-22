 Focarul de legioneloză din Manhattan a făcut o nouă victimă. Unde se ascundea bacteria ucigașă | adevarul.ro
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Focarul de legioneloză din Manhattan a făcut o nouă victimă. Unde se ascundea bacteria ucigașă

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O a cincea persoană a murit în urma focarului de legioneloză izbucnit în New York, au anunțat, marți seară, autoritățile sanitare locale.

pacient decedat spital
O a cincea persoană a decedat în urma focarului de legioneloză din New York FOTO Shutterstock

Departamentul de Sănătate al orașului New York a transmis, într-un comunicat, că a identificat cel puțin 82 de cazuri de legioneloză în cadrul focarului din Upper East Side, în Manhattan. Opt persoane sunt în continuare internate, în timp ce 56 de pacienți au fost externați, scrie USA Today.

Autoritățile au indicat turnurile de răcire instalate pe clădirile din cartierul exclusivist drept sursa focarului. Potrivit comunicatului, testele au confirmat prezența bacteriei Legionella vii în 34 de turnuri de răcire aparținând a 33 de clădiri. Bacteria este responsabilă de apariția bolii.

Toate turnurile respective, precum și toate clădirile în care au fost identificate rezultate pozitive pentru bacterie, indiferent dacă aceasta era vie sau moartă, au fost igienizate, potrivit autorităților.

Rezultatele testelor pentru celelalte 140 de turnuri de răcire verificate sunt așteptate „în cursul săptămânii viitoare”, se mai arată în comunicat.

„Am reacționat rapid și ferm la acest focar de legioneloză din Upper East Side. Considerăm că, prin strategia noastră de testare și de remediere, am eliminat sursa expunerii”, a declarat dr. Alister F. Martin, comisarul pentru sănătate al orașului New York.

Potrivit comunicatului, în ultimele șase zile nu a fost diagnosticat niciun caz nou, iar de peste 10 zile nu au mai fost raportate simptome noi.

Care sunt simptomele 

Legioneloza este o formă gravă de pneumonie provocată de bacteriile Legionella, care se dezvoltă în sistemele cu apă caldă. Oamenii se infectează prin inhalarea unor picături foarte fine de apă contaminată, provenite, de exemplu, din turnuri de răcire, jacuzzi-uri sau fântâni decorative.

Incidența bolii a crescut începând din anul 2000, atingând un vârf în 2018, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC). Bacteria nu se transmite de la o persoană la alta, însă poate fi inhalată atunci când ajunge în sistemul de alimentare cu apă al unei clădiri, potrivit CDC.

Persoanele care s-au aflat în zonă sunt sfătuite să fie atente la apariția unor simptome asemănătoare gripei. Potrivit Clinicii Mayo, legioneloza se poate manifesta prin: dureri de cap și dureri musculare; febră; tuse și dificultăți de respirație; dureri în piept; greață; confuzie.

Amintim că, în România, o angajată a Metrorex este internată în stare gravă la Spitalul Balș, cu o formă severă de pneumonie, iar medicii suspectează o infecție cu bacteria Legionella pneumophila, contractată posibil în urma inundațiilor masive care au afectat stațiile de metrou.

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