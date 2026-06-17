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Video „Eu sunt șeful”. Replica președintelui Donald Trump care a provocat hohote de râs la summitul G7

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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut o nouă declarație controversată la summitul G7 desfășurat la Evian, în Franța, după ce le-a transmis liderilor prezenți un mesaj pe un ton glumeț imediat după sosirea la reuniune.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump. FOTO: Profimedia
Președintele Statelor Unite, Donald Trump. FOTO: Profimedia

Ajuns ultimul la masa discuțiilor, după ce ceilalți șefi de stat și de guvern își ocupaseră deja locurile, Trump i-a strâns mâna președintelui francez Emmanuel Macron și s-a oprit pentru câteva momente în capul mesei. Zâmbind, liderul american le-a spus celor prezenți: „Eu sunt șeful” („I am the boss”), remarcă ce a stârnit râsete în sală. Momentul poate fi urmărit mai jos. 

Pe parcursul reuniunii, Trump a avut și o observație legată de temperatura din încăpere, spunând că este prea cald.

O atitudine mai conciliantă decât în trecut

Potrivit AFP, prezența lui Donald Trump la summitul G7 din acest an a fost marcată de o abordare mai moderată față de reuniunile multilaterale, pe care în trecut le-a criticat în repetate rânduri.

De această dată, liderul de la Casa Albă a semnat declarația comună privind Ucraina și nu a contestat ulterior documentul, așa cum s-a întâmplat în timpul primului său mandat, la summitul G7 desfășurat în Canada.

În documentul adoptat la Evian, statele membre G7 – Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Statele Unite și Regatul Unit – s-au angajat să intensifice presiunile asupra economiei de război a Rusiei prin noi sancțiuni, cu accent pe exporturile de hidrocarburi.

Totodată, liderii au convenit să sprijine în continuare Ucraina prin furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană, interceptoare și armament cu rază lungă de acțiune.

Referire la acordul dintre SUA și Iran

Declarația finală a summitului include și o mențiune privind acordul dintre Statele Unite și Iran, documentul salutând înțelegerea obținută „sub conducerea fermă a președintelui Donald Trump”.

La finalul reuniunii, liderul american și-a prelungit vizita în Franța pentru a participa la un dineu oficial oferit de președintele Emmanuel Macron la Palatul Versailles, unul dintre cele mai prestigioase simboluri ale istoriei și culturii franceze.

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