Elon Musk amenință angajații Pentagonului, după ce aceștia ar fi dat presei informații privind o ședință secretă legată de China

Consilierul informal al lui Donald Trump, Elon Musk a amenințat personalul Pentagonului după ce acesta ar fi scurs ceea ce el catalogat drept „informații false” către New York Times. Publicația americană a relatat, citând oficiali anonimi, că șeful DOGE va primi un briefing privind planuri militare americane extrem de sensibile despre un potențial război cu China.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că Musk va fi prezent vineri la Departamentul Apărării, la invitația secretarului Apărării Pete Hegseth, relatează Newsweek.

The Wall Street Journal a raportat de asemenea că antreprenorul american va primi un briefing „top secret” despre tacticile americane și planificarea războiului cu China, printre alte aspecte care vor fi discutate. La fel ca NYT, WSJ a citat oficiali americani anonimi.

Vizita i-ar putea oferi lui Musk „în calitate de șef al Tesla, care se bazează pe China pentru producția de automobile” și SpaceX „acces la secrete militare sensibile, care nu sunt disponibile concurenților de afaceri”.

„New York Times este propagandă pură”, a postat el pe X vineri dimineața. „De asemenea, aștept cu nerăbdare urmăririle penale ale celor de la Pentagon care transmit informații false în mod rău intenționat către NYT. Vor fi identificați”.

La rândul său, Trump a respins relatarea NYT drept „fake news”.

„Mass-media de ştiri false sunt din nou prezente, de data aceasta eşuatul New York Times. Ei au spus, în mod incorect, că Elon Musk va merge mâine la Pentagon pentru a primi informaţii despre un posibil «război cu China». Ce ridicol! China nici măcar nu va fi menţionată sau discutată. Este păcat că mass-media discreditate pot inventa astfel de minciuni. În orice caz, povestea este complet falsă!!" a scris președintele american.

Elon Musk, în vizită la Pentagon

Purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării, Sean Parnell, a confirmat vizita, comentând că Pentagonul „este încântat să îl primească pe Elon Musk vinerea aceasta" şi precizând că acesta a fost invitat se secretarul Apărării Pete Hegseth.

Secretarul apărării a precizat pe X că „aceasta NU este o întâlnire despre „planuri secrete de război ale Chinei. Este o întâlnire informală despre inovație, eficiență și producție mai inteligentă!

Parnell, a postat o captură de ecran a articolului NYT pe X: „Acestea sunt 100% știri false. Pur și simplu malițios și flagrant incorect. Elon Musk este un patriot. Suntem mândri că îl avem la Pentagon”.

Todd Harrison, analist la American Enterprise Institute axat pe strategia de apărare, a declarat pentru NYT : „Musk la un briefing de planificare a războiului? Acordarea unui acces unic CEO-ului unei companii de apărare pare că ar putea fi un temei pentru un protest contractual și este un real conflict de interese”.

Planurile de război ale Pentagonului, cunoscute în jargonul militar drepturi O-plans (planuri operative), sunt printre cele mai bine păstrate secrete ale armatei americane, relatează EFE, preluat de Agerpres. Dezvăluirea lor ar putea permite unei ţări inamice să îşi consolideze apărarea şi să îşi corecteze vulnerabilităţile, ceea ce ar reduce eficacitatea strategiei SUA.

Potrivit NYT, informarea de care va beneficia Elon Musk va include aproximativ 20 până la 30 de diapozitive care detaliază modul în care SUA ar face faţă unui conflict cu China, inclusiv potenţiale ţinte militare ce ar putea fi prezentate preşedintelui Trump pentru o decizie în caz de război.

Accesul lui Elon Musk la informaţii secrete ar extinde semnificativ rolul său consilier al preşedintelui american şi şef al Departamentului pentru Eficienţă Guvernamentală (DOGE), o entitate care a făcut presiuni pentru eliminarea unor agenţii federale şi concedierea a mii de funcţionari publici.

În plus, întâlnirea scoate în evidență potenţiale conflicte de interese, dat fiind că Musk este CEO-ul SpaceX şi Tesla, două companii care au contracte cheie cu Pentagonul, şi, în plus, are interese financiare extinse în China.