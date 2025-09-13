Durere și revoltă după moartea Irynei, ucraineanca ucisă în SUA: „A venit aici să găsească pace și siguranță, în schimb viața i-a fost furată”

Iubitul Irynei Zarutska, tânăra ucraineancă ucisă pe 22 august într-un mijloc de transport din SUA, și-a exprimat online durerea și furia față de decizia instanței care l-a eliberat pe ucigașul acesteia. Și familia Irynei este zdrobită de durere și a transmis un mesaj emoționant.

Stanislav „Stas” Nikulytsia, în vârstă de 21 de ani, a postat miercuri, 10 septembrie, pe Instagram o fotografie cu el și Iryna, alături de un emoji cu o inimă frântă – primul său mesaj public după tragedia din august.

Totodată, el a redistribuit mesaje critice la adresa judecătoarei Teresa Stokes, cea care l-a eliberat pe ucigașul tinerei, Decarlos Brown, un recidivist cu peste zece arestări, pe baza unei simple promisiuni scrise de a reveni în instanță. Decizia a fost luată cu șapte luni înaintea atacului fatal din 22 august. A postat și fotografii cu el și Iryna.

Familia victimei a povestit că a început să se îngrijoreze atunci când Iryna nu a mai ajuns acasă, iar locația telefonului arăta că se afla încă în stație. „În acea noapte, ea i-a trimis un mesaj iubitului că va ajunge curând acasă. Când au ajuns în stație, au fost devastați să afle că Iryna murise la locul faptei”, au declarat apropiații.

Iryna fugise din Ucraina în august 2022, împreună cu mama și frații mai mici, iar în doar trei ani reușise să își construiască o viață stabilă în SUA.

La funeraliile sale au participat peste 100 de rezidenți ai unui centru de îngrijire pentru vârstnici. Ea lucrase la acel centru, fiind unul dintre primele ei joburi avute în SUA.

Familia a ales ca tânăra să fie înmormântată în America, refuzând oferta Departamentului de Stat de a acoperi costurile repatrierii în Ucraina. „Au venit să își construiască o viață nouă”, a spus unchiul Irynei.

Într-o declarație emoționantă, rudele au transmis: „Suntem zdrobiți dincolo de cuvinte. Iryna a venit aici să găsească pace și siguranță, iar în schimb viața i-a fost furată în cel mai oribil mod. Nicio familie nu ar trebui să treacă prin așa ceva”.

Familia a făcut apel la autoritățile locale și la Charlotte Area Transit System să ia măsuri urgente pentru creșterea siguranței pasagerilor. „Ar fi putut fi oricine care călătorea cu trenul în acea seară. Suntem hotărâți să ne asigurăm că așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată”, au subliniat ei.

Bărbatul de 34 de ani care a înjunghiat-o mortal pe Iryna a mărturisit surorii sale că a comis atacul fiind „controlat de materiale străine” pe care guvernul „i le-ar fi implantat în creier”.

Fratele bărbatului a declarat presei că fratele ei suferea de schizofrenie și încercase în repetate rânduri să ajungă la spital pentru ajutor psihiatric, însă medicii îl externau după doar 24 de ore. Ea consideră că statul este responsabil pentru tragedie: „A cerut și a strigat după ajutor, dar nimeni nu l-a luat în serios. Era un pericol pentru societate, iar acum o femeie inocentă a murit”.