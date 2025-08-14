Avionul rusesc din „cazul cocaina” a ajuns în Alaska, unde urmează să aibă loc întâlnirea Putin–Trump

Un avion guvernamental rusesc, folosit anterior într-o operațiune internațională privind trafic de droguri, a decolat marți dimineață din Moscova cu destinația Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, unde este așteptată o întâlnire de rang înalt între președintele rus Vladimir Putin și omologul american Donald Trump, programată pentru 15 august.

Este vorba despre un avion de tip Il-96 aparținând escadronului special „Rossiya”, înmatriculat RA-96023 – o aeronavă rezervată transportului demnitarilor ruși de rang înalt, care a fost implicată într-un scandal internațional major în urmă cu câțiva ani.

Publicațiile independente ruse Verstka și Sistema au semnalat zborul folosindu-se de datele platformei de monitorizare Flightradar24, care indică faptul că avionul a decolat de pe aeroportul Vnukovo din Moscova în dimineața zilei de 14 august. La ora redactării acestei știri, nu există informații oficiale privind persoanele aflate la bord. Potrivit agenției TASS, aeronava ar transporta membri ai unei echipe responsabile cu pregătirea logistică a întâlnirii bilaterale.

Un avion cu istoric delicat

RA-96023 nu este o aeronavă oarecare. În trecut, a fost folosită de oficiali de rang înalt, printre care și Nikolai Patrușev, fostul șef al Consiliului de Securitate al Rusiei, astăzi consilier apropiat al lui Vladimir Putin. Avionul a efectuat numeroase zboruri oficiale internaționale, inclusiv în SUA, unde în 2024 a fost folosit, potrivit Ministerului rus de Externe, pentru rotația personalului diplomatic.

Tot această aeronavă a transportat în 2018 diplomații ruși expulzați din Marea Britanie după tentativa de otrăvire a fostului spion Serghei Skripal, într-un moment de mare tensiune între Moscova și Occident.

Legătura cu „cazul cocainei” din Argentina

RA-96023 a devenit însă cunoscută în mod special în 2018, când a fost implicată – indirect, dar semnificativ – într-un scandal internațional privind traficul de droguri. Autoritățile argentiniene au descoperit, într-o anexă a școlii aflate în subordinea Ambasadei Rusiei la Buenos Aires, 12 valize care conțineau în total aproape 400 de kilograme de cocaină.

Operațiunea a fost una minuțios organizată, iar anchetatorii argentinieni au înlocuit drogurile cu făină, montând și sisteme de urmărire în bagaje. Valizele au fost apoi trimise la Moscova exact cu avionul RA-96023, în decembrie 2017 – un detaliu care a fost confirmat ulterior prin imaginile oficiale distribuite de autoritățile argentiniene.

În urma anchetei, mai multe persoane au fost arestate, inclusiv Viktor Kalmikov și Iștimir Hudjamov, dar și Ali Abianov, fostul responsabil administrativ al ambasadei ruse din Argentina. Considerat creierul operațiunii, omul de afaceri Andrei Kovalciuk a fost reținut în Germania și extrădat în Rusia în vara anului 2018. Acesta a susținut prin avocat că valizele conțineau doar cafea, alcool, suveniruri și obiecte personale, afirmând că totul a fost o „provocare”.

În 2022, instanțele ruse au emis sentințe grele: cei implicați au primit pedepse între 13 și 18 ani de închisoare pentru tentativă de trafic internațional de droguri și participare la o rețea de distribuție de narcotice în cantități foarte mari.