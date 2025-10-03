search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
Cinci avioane de vânătoare americane s-au apropiat de zonele de coastă a Venezuelei. Maduro, pregătit să declare starea de urgenţă

Vladimir Padrino, ministrul venezuelean al Apărării, a denunțat că cinci avioane de vânătoare americane „au îndrăznit să se apropie” de zonele de coastă ale țării sale, în contextul creşterii tensiunilor dintre cele două ţări în urma desfăşurării de nave de război de către SUA în largul Caraibelor.

Padrino a făcut acuzații la adresa „imperialismului nord-american”. FOTO EPA-EFE
Padrino a făcut acuzații la adresa „imperialismului nord-american”. FOTO EPA-EFE

„Imperialismul nord-american a îndrăznit să se apropie de coastele Venezuelei", a declarat Vladimir Padrino, potrivit AFP, citată de Agerpres.

 Afirmația a fost făcută într-un discurs la televiziunea de stat.

„Sistemul de apărare aeriană al Venezuelei" a detectat cinci „avioane de luptă", a spus el, fără a da detalii.

Nicolas Maduro este pregătit să declare starea de urgenţă

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro este pregătit să declare starea de urgenţă în întreaga ţară în caz de „agresiune" din partea Statelor Unite care au desfăşurat nave de război în Caraibe, a anunţat luni vicepreşedinta Delcy Rodriguez.

SUA au desfăşurat nave de război în Marea Caraibelor în urmă cu mai bine de o lună şi au afirmat că cel puţin trei ambarcaţiuni ale unor presupuşi traficanţi de droguri din Venezuela au fost distruse, omorând 14 persoane.

Luni, preşedintele american Donald Trump a reiterat la ONU că Statele Unite îşi folosesc „puterea militară" pentru a distruge „reţelele de trafic din Venezuela" conduse, potrivit acestuia, de Maduro, care neagă acuzaţiile.

Venezuela a vorbit despre „execuţiile„ unor pescari în Caraibe.

În lume

