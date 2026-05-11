Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Un american misterios este investigat în Groenlanda după ce ar fi oferit bani localnicilor pentru a susține alipirea la SUA

Poliția din Groenlanda investighează cazul unui cetățean american care ar fi încercat să convingă localnici să susțină aderarea insulei la Statele Unite, oferindu-le sume importante de bani în schimbul semnării unei petiții.

Clifford Stanley îi tenta cu bani pe groenlandezi pentru a se alătura SUA FOTO: X

Incidentul a avut loc la Nuuk, capitala Groenlandei, și a provocat reacții puternice într-un context politic deja tensionat, după declarațiile repetate ale președintelui american Donald Trump privind posibilitatea anexării teritoriului arctic.

Danny Brandt, un șofer de taxi din Nuuk, spune că l-a preluat miercuri, 6 mai, pe bărbat din fața unui hotel din centrul orașului. Pasagerul, descris drept un american în vârstă, îmbrăcat casual și având asupra sa mai multe documente, s-a prezentat drept „Cliff din Las Vegas”.

Potrivit lui Brandt, conversația a luat rapid o turnură neașteptată.

„M-a întrebat dacă vreau să câștig 200.000 de dolari”, a declarat șoferul. În schimb, ar fi trebuit doar să semneze o petiție prin care Groenlanda să devină parte a Statelor Unite.

Brandt spune că a refuzat imediat oferta și, după ce l-a lăsat pe bărbat la un alt hotel, a contactat poliția. Autoritățile au confirmat pentru The New York Times că au început verificări.

Deși ideea poate părea improbabilă, cazul a atras atenția în Groenlanda pe fondul suspiciunilor tot mai mari privind influența americană pe insulă. Majoritatea groenlandezilor s-au declarat în repetate rânduri împotriva ideii de a deveni parte a SUA.

Poliția nu a oferit detalii suplimentare despre anchetă, însă oficialii au precizat că situația ar putea avea legătură cu „contextul politic actual”.

Reacția premierului Groenlandei

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a reacționat public după apariția informațiilor.

„Viitorul nostru nu se negociază într-un taxi”, a scris acesta pe Facebook. „Nu așa tratezi un popor și nu așa vorbești despre o țară.”

Declarațiile vin într-o perioadă în care Groenlanda rămâne sensibilă la orice inițiativă venită din partea americanilor. Tensiunile au crescut după ce Donald Trump a afirmat anul trecut că Statele Unite vor obține Groenlanda „într-un fel sau altul”.

Brandt spune că a devenit suspicios în momentul în care a observat foaia pe care o ținea americanul în mâini.

„Erau litere mari despre dacă Groenlanda vrea să facă parte din SUA”, a spus el.

Șoferul, în vârstă de 34 de ani, lucrează atât ca taximetrist, cât și pe un trauler de pescuit. El afirmă că ideea alipirii la Statele Unite nu îi inspiră deloc încredere.

„Am auzit multe despre sărăcie în America și sunt total împotriva unei astfel de idei”, a declarat acesta.

Mulți apropiați ai președintelui american au călătorit pe insulă

Presa locală a relatat că același bărbat ar fi abordat și alte persoane cu propuneri similare. Fotografii distribuite pe rețelele sociale îl arată discutând cu localnici și având asupra sa un clipboard cu documente. Într-una dintre imagini apare alături de doi polițiști.

Cotidianul groenlandez Sermitsiaq l-a identificat ulterior pe bărbat drept Clifford Stanley, în vârstă de 86 de ani. Acesta a declarat publicației că acționează pe cont propriu și că nu reprezintă administrația Trump.

El a spus că încearcă să „evalueze sprijinul pentru preluarea Groenlandei de către Statele Unite”.

„Încerc să ofer oamenilor din Groenlanda o oportunitate. Decizia le aparține lor”, a declarat Stanley.

Nu este clar cum s-ar putea integra o astfel de petiție în procesul politic real. Groenlanda este teritoriu autonom al Danemarcei și are dreptul legal de a deveni independentă înainte de a putea adera la un alt stat.

Un eventual proces ar necesita aprobarea guvernului groenlandez, a parlamentului danez și organizarea unui referendum.

Între timp, administrația Trump și-a exprimat în mod repetat interesul pentru Groenlanda, iar mai mulți apropiați ai președintelui american au călătorit pe insulă în ultimii ani pentru întâlniri și contacte locale.

Anul trecut, autoritățile daneze au descris activitățile unor cetățeni americani asociați cu Trump drept „operațiuni de influență discretă”, chiar dacă aceștia nu și-au ascuns intențiile.

Rămâne neclar și de unde ar proveni suma de 200.000 de dolari promisă groenlandezilor. Stanley a declarat pentru presa locală că banii nu ar veni din surse personale, ci posibil din fonduri americane sau chiar cu sprijinul unor aliați din Orientul Mijlociu.

În prezent, Danemarca acordă Groenlandei subvenții anuale de peste jumătate de miliard de dolari.

Oficiali americani apropiați lui Trump au sugerat anterior că plăți directe către populația Groenlandei ar putea fi o metodă de a crește sprijinul pentru apropierea de SUA. Reprezentanții Groenlandei și Danemarcei au calificat, însă, astfel de idei drept ofensatoare.

