Taylor Swift uimește publicul aducându-și iubitul fotbalist pe scenă. Cum a apărut Travis Kelce VIDEO

Surpriză la cel mai recent spectacol al lui Taylor Swift, din Londra. Pe scenă a urcat iubitul cântăreței, fotbalistul Travis Kelce. Apariția i-a încântat pe fani.

Îmbrăcat cu pălărie și frac, jucătorul echipei Kansas City Chiefs s-a alăturat cântăreței pe scenă pentru „I Can Do It With a Broken Heart” în calitate de dansator. Kelce a purtat-o pe Swift pe scenă și, de asemenea, i-a aplicat machiaj pe față cu o pensulă.

Este prima dată când fotbalistul apare pe scenă, după ce a fost în mulțime la primele trei spectacole din cele opt pe care Swift le va susține în total pe Wembley în acest an.

Kelce părea fericit să cânte, iar mulți fani au distribuit videoclipuri cu el.

„Dacă mi-ai fi spus acum un an că Travis Kelce va fi pe scenă cu Taylor Swift, nu te-aș fi crezut”, a scris un fan pe X.

Mai târziu în spectacol, Swift a fost însoțită și de cântăreața Gracie Abrams, pentru prima interpretare live a duetului lor, Us, care a fost lansat săptămâna trecută.

Celebritățile s-au înghesuit să o urmărească pe Swift în timp ce turneul său Eras ajunge la arena Wembley din Londra, iar spectacolul de duminică a fost urmărit de Sir Paul McCartney.

Phoebe Waller-Bridge și Andrew Scott din Fleabag au fost de asemenea văzuți în mulțime.

Kelce s-a alăturat lui Swift în întâlnirea cu Prințul de Wales și copiii săi George și Charlotte, care au participat la concertul de vineri.