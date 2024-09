Nanci Danison, o avocată din Ohio, a experimentat moartea pe o masa de operație în 1994. Experiența sa i-a revelat adevăruri uimitoare despre viața de după moarte. Acum, la 74 de ani, își împărtășește dezvaluie de a educa oamenii despre iubirea necondiționată și realitatea spirituală.

Nanci Danison a murit pe masa de operație în 1994, în timp ce primea tratament pentru cancer. În ciuda tragediei, a avut o experiență profundă de moarte, care i-a deschis ochii asupra realității vieții de după moarte. Acum, la 74 de ani, ea reflectă asupra acestei transformări, spunând: „Moartea corpului meu în 1994 a schimbat totul. Inima mea a trecut de la a bate mult prea repede la a nu mai bate deloc.”, potrivit Daily Mail.

Danison, o catolică devotată, s-a descris ca o „căutătoare a adevărului” și afirmă că experiența ei s-a concentrat pe „obținerea de răspunsuri”, așa cum a făcut și în cariera sa de avocat.

„Nu am avut nicio idee că trupul meu era pe moarte. Nu am pierdut niciun moment de conștiență în timpul morții și al morții corpului meu, sau în timpul trecerii mele dincolo și al vieții de apoi. Am fost conștientă tot timpul și îmi amintesc totul”, adaugă ea.

Informații „eronate” despre viață, moarte și Dumnezeu

Avocata a descris o experiență foarte diferită față de versiunile prezentate de diferitele religii. Aceasta a spus că și-a întâlnit prieteni decedați sub forma unor „ființe de lumină” și a retrăit nu doar viața ei, ci și sute sau mii de alte vieți.

Ea a absorbit o istorie a Pământului în stil „documentar”, care a arătat cum s-au dezvoltat religiile, „pentru a explica de ce religia mea m-a învățat informații eronate despre viață, moarte, Dumnezeu și viața de apoi.”

Nanci Danison și-a văzut corpul întins în sala de mamografie, fiind conștientă de o „lumină”. A avut un val de „întrebări arzătoare” despre natura realității, precum: „Ce este Dumnezeu? Ce sunt eu? Care este scopul vieții?”.

Danison, crescută în spiritul religiei catolice, s-a descris ca o „căutătoare devotată a adevărului spiritual”, dar descoperirile ei au fost surprinzătoare.

„Am fost furioasă că nu am aflat aceste răspunsuri înainte de a muri, deoarece am presupus că toți ceilalți de pe Pământ știau aceste informații, în afară de mine.Am intrat în Lumină, am fost complet pătrunsă de iubire necondiționată, fericire și acceptareMi-am unit literalmente energia și ființa cu cele cinci ființe de lumină prietene ale mele, astfel încât să pot experimenta viețile lor fizice.”, a povestit ea.

Sentimentul a fost „similar cu un joc de realitate virtuală, dar mult mai sofisticat”.

„Noi cinci ne-am deplasat apoi prin câmpul energetic pe care eu îl numesc Sursă, iar alții îl numesc Dumnezeu, Yahweh, Allah, Creatorul etc. În timp ce mă aflam mai adânc în câmpul energetic al fenomenului Sursă, am urmărit crearea universului nostru, în timp ce sensul și scopul vieții mi-au fost explicate chiar de Sursă.”, a continuat ea.

Danison a realizat că este parte integrantă a Sursei, alături de toate celelalte ființe umane, evidențiind interconexiunea dintre ele.

„Tu și cu mine suntem de fapt Sursa, pur și simplu jucând un rol similar cu cel pe care îl jucăm în prezent în visele noastre. Mi s-a arătat că nu am fost niciodată separată de Sursă și că am fost, de fapt, o parte integrată a conștiinței și conștiinței de sine a acesteia, care doar a locuit temporar într-un animal uman. Scopul vieții este de a permite Sursei să experimenteze sentimentele și senzațiile universului pe care l-a creat, comparabil cu modul în care ne experimentăm visele prin intermediul versiunii personajului de vis din noi înșine.”, a completat Nanci.

Ce se întâmplă după moarte

„Când corpurile noastre mor, pur și simplu ne trezim din visul vieții umane și ne reluăm viața spirituală în ceea ce noi numim viața de apoi”, afirmă avocata.

Danison a declarat că experiențele sale „i-au bulversat viața” și că a început o misiune de a-i educa pe alții și de a trăi iubirea necondiționată pe parcursul vieții sale.

„Mi-am părăsit firma de avocatură și mi-am deschis propriul cabinet de avocatură. Nu am vrut ca eforturile mele de a-mi îndeplini misiunea spirituală să aibă un impact negativ asupra partenerilor mei avocați. Am încercat să fiu mai iubitoare și mai puțin orientată spre carieră, pentru că am învățat că iubirea este tot ceea ce contează”, a adăugat aceasta.

Danison a obținut licența de pilot și a devenit detectiv particular autorizat, scriind totodată mai multe cărți despre experiențele sale. În 2001, a suferit din nou o boală gravă și a avut o altă experiență apropiată de moarte, în care a fost avertizată că o așteaptă vremuri „extrem de dificile” și că trupul său s-ar putea să nu fie suficient de puternic.

Danison a spus că Ființele de Lumină i-au comunicat că va întâmpina suferințe pe Pământ, dar că era hotărâtă să rămână.

„Dacă rămân în gazda mea umană, mi-au spus ei, voi îndura o suferință constantă. În ciuda a ceea ce mi-au spus despre viitorul meu, am ales să rămân în forma umană. Nu am vrut să fiu un eșec în misiunea pe care mi-a dat-o Sursa, aceea de a spune tuturor ce am învățat în viața de apoi”, subliniază femeia.

Mesaj pentru cei care se află la un pas de moarte: „Veți merge ACASĂ”

Mesajul ei pentru cei care se apropie de moarte este simplu și profund: să se concentreze pe iubire.

„Concentrați-vă pe iubire - toți oamenii pe care i-ați iubit, toate locurile în care v-ați simțit iubiți, toate evenimentele care v-au făcut să vă bucurați și toată fericirea pe care vă așteptați să o simțiți după ce treceți dincolo. Veți merge ACASĂ la adevărata voastră casă, la iubire necondiționată și acceptare. Amintiți-vă că veți lăsa în urmă toată durerea și tristețea atunci când plecați, dar veți lua cu voi toată dragostea și amintirile dragi. Am învățat că ne împărțim între încarnare și viața de apoi. Cei dragi ție există nu numai în viața umană, ci și în viața de apoi, indiferent dacă au murit sau nu. Nu veți lăsa pe nimeni în urmă.”, a transmis Nanci.