Donald Trump anunță desecretizarea dosarelor despre dispariția aviatoarei Amelia Earhart: „ultima ei călătorie și tot ceea ce o privește”

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că va ordona desecretizarea și publicarea tuturor dosarelor guvernamentale legate de aviatoarea Amelia Earhart, dispărută misterios în 1937, în timpul unui zbor deasupra Oceanului Pacific, transmite DPA.

„Dispun Administrației mele să declasifice și să facă publice toate informațiile privind Amelia Earhart, despre ultima ei călătorie și tot ceea ce o privește”, a scris Trump pe platforma Truth Social. El a subliniat că povestea dispariției sale, petrecută acum aproape 90 de ani, continuă să fascineze milioane de oameni din întreaga lume.

Amelia Earhart a încercat să facă înconjurul Globului în 1937, însă avionul pe care îl pilota a dispărut fără urmă deasupra Pacificului. Nici epava și nici trupul său nu au fost descoperite vreodată.

De-a lungul timpului, numeroase teorii ale conspirației au circulat pe marginea dispariției, însă istoricii sunt de părere că aparatul s-a prăbușit, iar Earhart, care avea atunci 39 de ani, și-a pierdut viața în accident.

Considerată un pionier al aviației, Amelia Earhart a devenit în 1928 prima femeie pilot care a traversat Oceanul Atlantic, performanță ce a transformat-o într-o adevărată vedetă internațională.