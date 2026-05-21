O femeie din New York, condamnată la peste 20 de ani de închisoare după ce și-a înecat cei trei copii în ocean: „Eram pe pilot automat”

O femeie din Brooklyn, New York, a fost condamnată miercuri, 20 mai, la o pedeapsă între 20 de ani și închisoare pe viață după ce și-a înecat cei trei copii în ocean, în apropierea falezei din Coney Island.

Erin Merdy, în vârstă de 34 de ani, și-a recunoscut vinovăția la începutul acestui an pentru acuzațiile de omor în cazul uciderii fiului său Zachary, de 7 ani, a fiicei sale Liliana, de 4 ani, și a fiului său Oliver, în vârstă de 3 luni, în 2022, scrie ABC News.

„Nicio sentință nu poate măsura pe deplin pierderea unui copil de șapte ani, a unuia de patru ani și a unui bebeluș de trei luni sau durerea pe care cei apropiați o vor purta pentru totdeauna”, a declarat procurorul districtual din Brooklyn, Eric Gonzalez.

El a adăugat că viețile copiilor le-au fost luate „în cel mai sfâșietor și de neconceput mod”.

New York Post notează că crimele au avut legătură cu problemele de sănătate mintală ale femeii, în special cu depresia postpartum, despre care aceasta a spus că a împins-o „peste limită” în noaptea de 12 septembrie 2022.

„Dacă ar fi să descriu, eram pe pilot automat”, le-a spus mama judecătorilor, afirmând că nu își amintește mare parte din ceea ce s-a întâmplat în noaptea morții copiilor.

Aceasta și-a exprimat regretul pentru crime, a spus și că își „iubea” copiii, dar că s-a confruntat cu depresie postpartum după fiecare dintre cele trei nașteri, mai ales după ce l-a născut pe al treilea copil.

„Moartea lor nu este în zadar. Am petrecut mult timp la Rikers Island discutând cu alte femei care suferă de depresie postpartum și ele m-au făcut să mă simt mai puțin singură”, a spus femeia.

Explicațiile oferite de Merdy nu au fost bine primite de rude, în special de Jim Kobal, unchiul bebelușului de 3 luni, care a numit-o pe femeie „un monstru” care le-a furat bucuria și a înlocuit-o cu „o viață întreagă de durere”.

„Va exista pentru totdeauna un gol în inimile noastre din cauza acestui monstru odios”, a spus Kobal, adăugând că există „un loc special în iad” pentru ea.

În noaptea tragediei, rudele lui Erin Merdy au alertat poliția, temându-se că femeia, posibil aflată sub influența alcoolului și afectată de depresie postpartum, le-ar putea face rău copiilor.

Polițiștii au găsit-o desculță și dezorientată pe plaja din Coney Island, după ce aceasta le spusese rudelor că „i-a înecat pe toți cei trei copii”.

Micuții au fost găsiți ulterior fără viață pe malul Oceanului Atlantic, iar anchetatorii au stabilit că au murit înecați.

Printre probe s-au aflat imagini video care o surprindeau pe femeie mergând spre ocean cu copiii înainte de tragedie. La momentul faptelor, Merdy risca evacuarea din locuință și acumulase datorii de peste 10.000 de dolari la chirie.

Ce spune tatăl copiilor

Shamir Small, tatăl micuței Liliana Stephens Merdy, a povestit că aceasta se temea să meargă la mama ei.

„Ultimul lucru pe care Lily mi l-a spus mie și mamei mele — și care mă va bântui pentru totdeauna — a fost: «Mi-e frică să mă întorc la mami și vreau să rămân aici cu tine și bunica»”, a spus Small într-o declarație emoționantă prezentată în instanță.

Judecătorul a spus miercuri că pedeapsa cu închisoarea pe viață fără eliberare condiționată este „rezervată unor circumstanțe speciale”.

„Închisoarea pe viață fără eliberare condiționată nu ar fi fost cea mai potrivită pedeapsă, chiar dacă a luat viețile acelor trei copii”, a declarat judecătorul.