Doliu în familia fondatorului Amazon. Mama lui Jeff Bezos a murit la 78 de ani

Jacklyn Gise Bezos, mama miliardarului Jeff Bezos, a încetat din viață joi, 14 august, la vârsta de 78 de ani, după o lungă luptă cu o tulburare neurologică. Fondatorul Amazon a anunțat pierderea printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.

„Viața ei de adult a început puțin mai devreme, când a devenit mama mea la doar 17 ani. Nu a fost ușor, dar ea a reușit. S-a dedicat cu toată ființa ei iubirii față de mine, l-a adus pe tatăl meu minunat în echipă câțiva ani mai târziu, apoi i-a adăugat pe sora și fratele meu pe lista persoanelor pe care să le iubească, să le protejeze și să le îngrijească”, a scris Jeff Bezos, în vârstă de 61 de ani.

Jacklyn Bezos și-a petrecut ultimele clipe înconjurată de familie, în locuința sa din Miami.

Un necrolog publicat pe site-ul „Bezos Scholars Program” o descrie drept o educatoare devotată, care și-a dedicat viața sprijinirii și formării tinerilor, atât în Statele Unite, cât și în Africa, potrivit New York Post.

„Împreună, putem schimba traiectoria unei întregi generații. Nu doar construim minți, construim viitorul. Fiecare dintre noi are un rol de jucat și doar împreună putem face cu adevărat o diferență”, scria Jacklyn.

Mama fondatorului Amazon a fost membru fondator al Fundației Familiei Bezos, organizație dedicată sprijinirii tinerilor pentru a-și atinge potențialul și pentru a contribui în societate.

Jacklyn Bezos și-a lăsat în urmă soțul, pe Mike, cei trei copii – Jeff, Christina și Mark –, 11 nepoți și un strănepot.

Familia a transmis că cei care doresc să îi aducă un omagiu sunt încurajați să susțină o organizație non-profit la alegere sau să facă un simplu gest de bunătate în memoria ei.