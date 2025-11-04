Dick Cheney, arhitectul războiului SUA împotriva terorismului, a murit la 84 de ani

Dick Cheney, cel mai puternic vicepreședinte modern al Americii și arhitectul principal al „războiului împotriva terorismului”, a murit la 84 de ani, potrivit unui comunicat al familiei sale, relatează CNN.

„Iubita sa soție Lynne, cu care a fost căsătorit vreme de 61 de ani, fiicele sale, Liz și Mary, și alți membri ai familiei i-au fost alături în momentul decesului”, a declarat familia, adăugând că acesta a murit din cauza complicațiilor cauzate de pneumonie și boli cardiace și vasculare.

„Dick Cheney a fost un om minunat și bun care i-a învățat pe copiii și nepoții să-și iubească țara și să trăiască vieți pline de curaj, onoare, iubire, bunătate și pescuit. Suntem extrem de recunoscători pentru tot ce a făcut Dick Cheney pentru țara noastră. Și suntem binecuvântați că am iubit și am fost iubiți de acest nobil om și gigant.”

Cheney a fost afectat de boli cardiovasculare cea mai mare parte a vieții adulte, supraviețuind mai multor atacuri de cord. El a suferit un transplant de cord în 2012, pe care l-a salutat într-un interviu din 2014 drept „darul vieții”.

Cel de-al 46-lea vicepreședinte al SUA, care a servit alături de președintele republican George W. Bush timp de două mandate între 2001 și 2009, a un jucător influent la Washington. În ultimii săi ani, însă, Cheney, un conservator intransigent, a fost ostracizat de partidul său din cauza criticilor virulente la adresa președintelui Donald Trump, pe care l-a numit „laș” și cea mai mare amenințare la adresa republicii.

Cheney îl susținuse pe Trump în 2016, în ciuda criticilor acestuia la adresa politicilor externe ale lui Bush. Însă sfârșitul primului mandat al actualului președinte, când acesta a refuzat să accepte înfrângerea electorală din 2020 ce a culminat cu insurecția din 6 ianuarie, fostul vicepreeșdinte a avut o reacție publică rară.

„În istoria de 246 de ani a națiunii noastre, nu a existat niciodată o persoană care să reprezinte o amenințare mai mare pentru republica noastră decât Donald Trump”, a declarat el.

„E un laș. Un bărbat adevărat nu și-ar minți susținătorii. A pierdut alegerile și a pierdut la limită. Știu asta. El știe asta și, în adâncul sufletului, cred că majoritatea republicanilor o știu.”

Cum a devenit vicepreședinte

Cheney, fost ales al statului Wyoming, șef de cabinet al Casei Albe și secretar al apărării, se bucura de o carieră productivă în lumea afacerilor când a fost însărcinat de George W. Bush cu verificarea potențialilor candidați la vicepreședinție. Căutarea s-a terminat la Cheney acesta depunând jurământul de învestire în a doua cea mai importantă funcție, alăturându-se unui nou președinte novice, care a ajuns în Biroul Oval în urma unor alegeri disputate.

Pe 11 septembrie 2001, Cheney se afla la Casa Albă, în timp ce președintele era plecat din oraș. În clipele de groază în care un al doilea avion deturnat a lovit World Trade Center din New York, el a spus că a devenit un alt om, unul hotărât să răzbune atacurile orchestrate de al-Qaeda și să impună puterea SUA în tot Orientul Mijlociu cu o doctrină neoconservatoare bazată pe schimbare de regim și război preventiv.

„În acel moment, intuiai că acesta a fost un act deliberat. Acesta a fost un act terorist”, și-a amintit el despre acea zi într-un interviu acordat lui John King de la CNN în 2002.

În anii care au urmat, Cheney a reflectat asupra modului în care a fost animat sentiment copleșitor de responsabilitate. Cu toate acestea, percepțiile conform cărora el ar fi fost singura forță motrice din spatele războiului împotriva terorismului și al inițiativelor americane în Irak și Afganistan sunt înșelătoare.

Dintr-un buncăr aflat adânc sub Casa Albă, Cheney a intrat în modul de criză, dirijand răspunsul unei națiuni îndurerate, aflată brusc în război. El a dat ordinul extraordinar de a autoriza doborârea oricăror alte avioane deturnate în cazul în care acestea se îndreptau spre Casa Albă sau spre clădirea Capitoliului SUA. Pentru mulți, plecările sale frecvente către locații „nedivulgate” din afara Washingtonului pentru a păstra lanțul de succesiune prezidențială i-au întărit imaginea de figură omnipotentă care ducea război sub acoperire din umbră. Atitudinea sa agresivă și viziunea alarmistă asupra unei națiuni care se confruntă cu amenințări grave nu erau o excepție la acea vreme - mai ales într-o perioadă traumatizantă care a inclus scrisori cu antrax și lunetiști în jurul Washingtonului, DC, care au exacerbat sentimentul public de frică.

Războiul din Afganistan

Atacurile din 11 septembrie au declanșat războiul american din Afganistan pentru a răsturna regimul taliban care adăposteau teroriși al-Qaeda. Curând, Cheney a început să pledeze pentru extinderea atacului american asupra Irakului și a liderului său, Saddam Hussein, după ce a contribuit la expulzarea forțelor sale din Kuweit în primul război din Golf, în calitate de șef al Pentagonului sub președintele George H.W. Bush.

Avertismentele vicepreședintelui cu privire la presupusele programe de arme de distrugere în masă ale Irakului, presupusele legături cu al-Qaeda și intenția de a furniza teroriștilor arme mortale pentru a ataca Statele Unite au jucat un rol uriaș în pregătirea terenului pentru invazia americană a Irakului în 2003. Rapoartele Congresului și alte anchete postbelice au arătat ulterior că Cheney și alți oficiali ai administrației au exagerat, au denaturat sau nu au prezentat corect informații despre programele de arme de distrugere în masă ale Irakului.

Una dintre cele mai cunoscute afirmații ale lui Cheney, conform căreia principalul terorist al atacului din 11 septembrie, Mohamed Atta, s-a întâlnit cu oficiali ai serviciilor secrete irakiene la Praga, nu a fost niciodată confirmată, inclusiv de către comisia independentă privind atacurile din 11 septembrie.

Însă Cheney a insistat în 2005 că el și alți oficiali de rang înalt acționau pe baza „celor mai bune informații disponibile” la momentul respectiv.

Deși a recunoscut că deficiențele informațiilor au fost evidente retrospectiv, el a insistat că orice afirmație conform căreia datele au fost „distorsionate, exagerate sau fabricate” este „complet falsă”.

Până la sfârșitul vieții, Cheney nu și-a exprimat vreun regret, fiind încredințat că a făcut ceea ce era necesar pentru a răspunde unui atac fără precedent asupra continentului american, care a ucis aproape 2.800 de oameni și a dus la aproape două decenii de războaie externe care au divizat națiunea și i-au transformat politica.

„Aș face-o din nou”, a spus Cheney , când a fost confruntat în 2014 cu un raport al Comisiei de Informații a Senatului, care concluziona că metodele de interogare sunt brutale și ineficiente și responsabile de afectarea imaginii SUA în ochii lumii.

Despre războiul din Irak, el a declarat pentru CNN în 2015: „A fost lucrul corect de făcut atunci. Am avut această convingere atunci și o am și acum.”

În calitate de șef al Pentagonului, Cheney a dat dovadă de o abilitate considerabilă în conducerea invaziei americane din Panama în 1989 și a Operațiunii Furtună în Deșert în 1991, menită să alunge trupele irakiene din Kuweit. După încheierea mandatului de secretar al apărării, Cheney a luat în considerare o candidatură la președinție în 1996, dar decis să meargă mai departe.

Problemele de sănătate

Problemele de sănătate ale lui Cheney au început în 1978, când a suferit primul său atac de cord la vârsta de 37 de ani, în timp ce candida pentru Congres. Au urmat alte trei în 1984, 1988 și noiembrie 2000, la doar câteva zile de la renumărarea voturilor prezidențiale din Florida, care a dus la victoria Bush-Cheney.

La un an după al cincilea atac de cord, în 2010, lui Cheney i s-a instalat o pompă cardiacă care l-a ajutat să reziste până la transplantul său din 2012.

Viața după Casa Albă

După ce a plecat de la Casa Albă a scris două volume de memorii - unul despre cariera sa și alta despre lupta sa cu bolile de inimă. A devenit unul dintre cei mai acerbi critici republicani ai președintelui Barack Obama, care își bazase campania electorală pe promisiuni de a pune capăt războaielor și a ceea ce el numea politici eșuate ale administrației Bush-Cheney.

Ani mai târziu, fostul vicepreședinte își critica propriul partid - în special reacția conducerii la atacul asupra Capitoliului.

„Sunt profund dezamăgit de eșecul multor membri ai partidului meu de a recunoaște natura gravă a atacurilor din 6 ianuarie și amenințarea continuă la adresa națiunii noastre”, a declarat el într-un comunicat.

„Nu este o conducere care să semene cu niciuna dintre persoanele pe care le-am cunoscut când am fost aici timp de 10 ani”, a declarat Cheney la Capitoliu în 2022.

Cheney a mers până la a o susține în pe vicepreședinta Kamala Harris, o democrată și adversară a lui Trump în campania prezidențială din 2024. El a argumentat că va vota pentru Harris prin prisma „datoriei de a pune țara mai presus de partizanat pentru a apăra Constituția noastră”.