De ce Donald Trump ar putea ajunge după gratii mai repede decât ar crede

Numărătoarea inversă a început pentru procesul lui Donald Trump din Washington D.C din martie. Și, în timp ce Trump s-a confruntat cu amenințări cu închisoarea din cauza incapacității sale de a respecta ordinele de tăcere cu ocazia recentului său proces de fraudă bancară din New York, acuzațiile cu care se confruntă pentru încercările sale de a anula alegerile din 2020 sunt de natură penală - ceea ce înseamnă că judecătorul federal care supraveghează cazul are o putere mult mai mare de a-l pedepsi pe Trump pentru că nu și-a ținut gura, scrie The Daily Beast.

Motivul simplu pentru care Trump s-ar putea să ajungă la închisoare mult mai repede decât crede el sau oricine altcineva este că Trump nu dă dovadă aproape deloc de reținere atunci când vine vorba de a vorbi despre procesul său, despre procurorul special Jack Smith - pe care acum îl numește în mod obișnuit "Jack Smith deranjantul" - sau despre personalul instanței care crede că îl tratează în mod nedrept.

În timp ce încarcerarea lui Trump pentru nerespectarea unui ordin de interdicție ar fi o mișcare controversată, cu siguranță nu este exclusă.

Trump a dovedit deja că este dispus să nu respecte ordinele de interdicție, ignorând în mod obișnuit dictatele judecătorului Arthur F. Engoron din New York. Dar, în cazul din Washington, refuzul său de a respecta ordinele judecătorești ar putea avea un rezultat foarte diferit de o sancțiune financiară fără sens.

Toți ochii sunt acum ațintiți asupra judecătoarei districtuale americane Tanya Chutkan din Washington, iar specialiștii în drept se întreabă dacă aceasta va face acest pas dramatic, notează The Daily Beast.

"Cred că, după toate indiciile, judecătorul Chutkan este bine pregătit pentru acest lucru. Ea nu suportă așa ceva", a declarat Catherine Ross, profesor emerit la Facultatea de Drept a Universității George Washington.

Până în prezent, au fost făcute pariuri online dacă Trump va fi sau nu condamnat la închisoare. La BetOnline.ag, șansele sunt de 4-1 că acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul anului viitor. Dar nimeni nu pare să parieze încă pe faptul că fostul președinte va petrece ceva timp în închisoare doar pentru că a vorbit când și ce nu trebuie.

Trump s-a folosit de poziția sa de influență ca principal candidat republican la președinția din 2024 pentru a purta un război al cuvintelor împotriva sistemului judiciar, ridiculizând fiecare caz împotriva sa ca fiind un complot nefast al stângii pentru a deraia ceea ce adepții săi devotați văd ca fiind revenirea sa profetică la Casa Albă. El a lansat atacuri vicioase împotriva procurorilor, judecătorilor și personalului instanțelor - chiar și a membrilor familiilor acestora.

Această amenințare i-a pus în alertă pe judecători - și, bineînțeles, nu doar Washington D.C. este locul unde Trump poate fi trimis în închisoare.

În Georgia, unde Trump este acuzat , în esență, că a condus o operațiune de tip mafiot pentru a anula alegerile de acolo, un judecător de stat a subliniat în mod repetat necesitatea ca Trump și locotenenții săi să nu folosească în mod abuziv dovezile de aplicare a legii pe care le primesc de la avocații lor ca pe o armă cu care să intimideze martorii.

Dar la New York, unde Trump a fost judecat timp de aproape trei luni pentru că a mințit băncile cu privire la averea sa, amenințările și contramăsurile au venit în timp real. În absența oricărei restricții legale severe preimpuse, Trump a aruncat acuzații total false cu privire la o presupusă relație romantică între un dușman politic de multă vreme, liderul majorității din Senat Charles Schumer (D-NY) și grefierul judecătorului, Allison Greenfield. Judecătorul Arthur F. Engoron a încercat rapid să-l facă să tacă prin ordin care îi interziceau să atace personalul instanței, dar Trump a găsit modalități de a evita aceste ordine.

Ceea ce a urmat a fost ca și cum un copil irascibil ar fi testat răbdarea părinților săi. Trump a șters postarea de pe rețelele de socializare în cauză, dar nu a scos-o de pe site-ul campaniei sale pentru 2024. El a făcut referiri vagi la funcționar în discursurile din afara sălii de judecată. Iar când judecătorul l-a târât în boxa martorilor pentru a da explicații, Trump a deviat, punând totul pe seama unei neînțelegeri - o scuză care nu a funcționat și care i-a adus încă 10.000 de dolari în amenzi, pe lângă amenda inițială de 5.000 de dolari pentru încălcarea ordinului de tăcere.

Engoron l-a avertizat în mod repetat pe Trump că riscă închisoarea dacă comportamentul său va continua. La un moment dat , Engoron a avertizat că „acest instanță este cu mult dincolo de stadiul de avertizare”.

Dar până aici s-a ajuns. Engoron, prin comentariile sale și limbajul corpului, a arătat clar că este conștient de gravitatea pe care ar aduce-o încarcerarea unui fost președinte. Dacă ar fi făcut acest lucru, primul președinte american care ar fi fost aruncat după gratii ar fi ajuns acolo în timpul unui proces civil - o construcție ciudată despre care specialiștii în drept spun că ar fi părut deplasată. La urma urmei, procesul pentru fraudă bancară era axat pe minciuni vechi de un deceniu, nu pe vreo crimă violentă care reprezenta o amenințare pentru public.

"Nu cred că vreun judecător este nerăbdător în vreun fel", a spus Ross. "Judecătorul are o discreție enormă pentru a pune în aplicare aceste ordine, dar, fără îndoială, mai puțin decât ar face-o într-un dosar penal".

Dar viitorul proces al lui Trump din Washington D.C este diferit

În acest caz, el este acuzat că a folosit ca armă puterea enormă a președinției într-o încercare disperată de a rămâne în funcție după pierderea alegerilor din 2020 - o infracțiune care lovește în sufletul democrației americane. Este important de reținut că vorbele și acțiunile lui Trump au dus la insurecția violentă din 6 ianuarie. De fapt, el este deja judecat pentru că a încălcat limitele a ceea ce poate spune și face un președinte; a-i permite să depășească aceste limite și mai departe, ar putea avea și consecințe dezastruoase.

Miza este mai mare - și amenințarea violenței clocotește la suprafață - atunci când Trump îl atacă pe procurorul special al Departamentului de Justiție, Jack Smith, pe soția sa, realizatoare de filme documentare, pe procurorii federali din echipă, și continuă cu remarci vag amenințătoare despre foștii aliați politici, care acum urmează să fie martori cheie în acest caz. Acesta este motivul pentru care judecătorul Chutkan a emis deja un ordin de interdicție, interzicându-i lui Trump să atace în mod public angajații instanței, martorii sau echipa procurorului special, susține The Daily Beast.

Trump depășește deja limitele acestui ordin de interdicție cu postări aproape zilnice pe rețelele sociale despre Smith, un indiciu al dorinței sale de a o testa pe judecîtoarea Chutkan.

În ordine separate, Chutkan a precizat că Trump nu se mai bucură de puterea și imunitatea pe care le-a avut cândva ca președinte – amintindu-i într-un ordin judecătoresc că „serviciul său de patru ani ca comandant șef nu i-a acordat dreptul divin al regilor. pentru a se sustrage de la răspunderea penală care îi guvernează pe concetățenii săi”.

Cuvintele dure ale lui Chutkan nu au fost ratate de experții în drept.

"Judecătoarea din D.C. nu pare dispusă să tolereze multe prostii", a declarat Paul Saputo, un avocat al apărării din Texas. "Ea pare că face legea. Și cred că există o posibilitate reală ca, dacă el încalcă ordinul ei într-un mod semnificativ, să ajungă la închisoare. Evident, asta ar da peste cap pe toată lumea".

Dacă Chutkan merge pe această cale, se pare că va avea sprijinul judecătorilor de apel din circuitul ei.

Pe 8 decembrie, ordinul ei de tăcere a fost parțial confirmat de un complet de trei judecători de la Curtea de Apel din Washington, care și-a exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la capacitatea lui Trump de a-l speria pe fostul vicepreședinte Mike Pence să depună mărturie împotriva celui pe care îl considera cândva un prieten. Evaluarea pericolului arată că aceștia recunosc pericolele de a-l lăsa pe Trump să se dezlănțuie.

"Unele dintre discursurile lui Trump reprezintă o amenințare semnificativă și iminentă la adresa judecării corecte și ordonate a procedurii penale împotriva sa", au scris judecătorii de apel.

Trump este încolțit

În acest moment, Trump este încolțit. El se confruntă cu 91 de acuzații penale în patru state de pe coasta de est, care l-ar putea duce la închisoare pentru ani de zile, iar imperiul său imobiliar este pe punctul de a fi smuls cu forța din mâinile sale din cauza unor ani de fraudă bancară. În plus, luna viitoare se pregătește pentru un proces costisitor de defăimare pentru viol, care ar putea scoate zeci de milioane de dolari din conturile sale bancare. (Trump a fost deja prins recent mutând milioane de dolari pentru a plăti ultima iterație a acelui caz de viol, iar acesta ar putea fi semnificativ mai scump).

Dar Trump încă mai conduce o mișcare politică masivă, asemănătoare unui cult, care a subscris pe deplin la fantezia sa de martiriu, adepții săi crezând că orice condamnare este o conspirație ilegitimă. În orice caz, o perioadă în spatele gratiilor ar întări hotărârea susținătorilor MAGA. Acronimul MAGA se referă la sloganul emblematic al fostului preşedinte Donald Trump, „Make America Great Again” (Să Facem America Măreață Din Nou).

Aici se află pericolul pentru orice judecător, mai ales dacă Trump reușește să încalce ordinul de tăcere făcând amenințări voalate și prefăcându-se ignorant - așa cum a făcut la New York.

"Nu poți să-i dai o listă cu lucruri pe care poate și nu poate să le spună. Aveți o persoană care se pricepe excepțional de bine să încalce ordinele judecătorești, alegând cu grijă cuvintele pentru a avea un fel de spațiu de manevră argumentabil. Va fi dificil de aplicat", a spus Saputo. citat de The Daily Beast. "Va trebui să fie extrem de prudentă. Acesta ar fi cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla în acest caz. L-ar face pe Trump să arate ca Nelson Mandela pentru adepții săi".