De ce au câștigat popularitate narațiunile false despre migranții haitieni

Narațiunea falsă conform căreia imigranții haitieni din Springfield, Ohio, prindeau și consumau animale de companie a fost dezmințită rapid și definitiv luna aceasta. Și totuși zvonul a continuat să se propage în mediul online, relatează New York Times.

La începutul lunii, o locuitoare din Springfield a publicat un mesaj plin de erori pe Facebook în ceea ce a numit ulterior o informație bazată pe un fel de „telefon fără fir”. De atunci a șters postarea și s-a dezis de ea, însă, pe cinci septembrie, un utilizator conservator a distribuit-o pe X.

În momentul când au intervenit autoritățile locale din Springfield să o dezmintă, era deja prea târziu, afirmația intrase într-un ecosistem digital menit să o amplifice.

În dezbaterea din 10 septembrie cu Kamala Harris, Donald Trump a adus-o din nou în discuție. Moderatorii dezbaterii au corectat-o și totuși povestea falsă a explodat online, propulsată de instituții de știri conservatoare, lideri politici și influenceri.

Motiv de glume pe internet

Efectele acestei dezinformări s-au răsfrânt asupra comunității de migranți haitieni.

Dar în online a devenit prilej de meme și amuzament.

De pildă Trump și susținătorii lui – inclusiv Elon Musk, proprietarul X – au bombardat internetul cu imagini generate artificial ale animalelor de companie în diverse situații fantastice. Partenerul de candidatură a lui Trump, JD Vance, i-a încurajat pe susținători pe X și i-a îndemnat să păstreze memele cu pisici.

Un muzician sud-african a creat un remix viral pe TikTok al comentariului lui Trump și apoi l-a interpretat în direct la München, postând despre eveniment pe X, alături de un emoji care râde.

Gluma a fost transpusă apoi în lumea reală. De pildă, filiala din Arizona a Partidului Republican a instalat panouri publicitare cu mesajul: „Mâncați mai puține pisici – Votați republican!”

Cu toate că Vance a recunoscut că „este posibil, firește, ca toate aceste zvonuri să se dovedească false”, tot el a spus că aceste povești trebuie create pentru ca mass-media americană să acorde atenție suferinței poporului american”.

Dezinformarea poate fi profitabilă

Informațiile care se viralizează online, chiar dacă sunt dezinformări, ar putea aduce sume frumoase celor ce le propagă, indiferent că o fac serios sau în glumă.

Într-o perioadă de 72 de la afirmația lui Trump în timpul dezbaterii, videoclipurile publicate pe YouTube care i-au făcut ecou au fost însoțite de reclame de la Mazda, Adobe și mai mult de o duzină de alte mărci mari, care cel mai probabil le-au adus creatorilor câteva mii de dolari în mod colectiv, potrivit Eko, un grup axat pe responsabilitatea corporativă. O parte substanțială din veniturile din reclame ar fi mers și către YouTube.

Acum mai bine de 15% dintre americani cred în adevărul afirmației potrivit căreia haitienii răpesc și consumă câini și pisici - inclusiv 52% dintre potențialii alegători ai lui Trump, potrivit unui sondaj realizat de YouGov.

În același timp, site-urile care se prezintă drept instituții de știri independente, în timp ce sunt finanțate în secret de grupuri partizane, uneori cunoscute sub denumirea de site-uri web pink slime, depășesc acum cotidianele din Statele Unite, potrivit Newsguard , un grup care urmărește informațiile înșelătoare.

Dezinformare fără frontiere

Narațiunea falsă despre animalele de companie a explodat via ecosistemul media de dreapta din Statele Unite, însă a circulat în întreaga lume și pe internet. Conturile în limba spaniolă și latino-americane, inclusiv unele din Spania și Columbia, au amplificat afirmațiile, potrivit centrului de reflecție Digital Democracy Institute of the Americas.

Musk, care are aproape 200 de milioane de urmăritori pe X, a distribuit un videoclip de la o ședință a Comisiei din Springfield City, pretinzând că acesta conferă legitimitate relatărilor privind consumul animalelor de companie.

Afirmațiile false au produs consecințe reale în Springfield și pentru haitienii americani din întreaga țară. De atunci Trump a continuat să alimenteze narațiuni nefondate: luni seară, a vizat o altă comunitate haitiană, stârnind temeri cu privire la migranții din Charleroi, Pennsylvania.