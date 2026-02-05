search
Joi, 5 Februarie 2026
De ce acordurile comerciale cu Rusia nu garantează pacea. Experții contestă iluziile lui Trump

Administrația SUA mizează pe relansarea legăturilor economice cu Rusia ca instrument de prevenire a unui nou conflict. Însă analiștii avertizează că istoria arată limitele acestei strategii, iar promisiunile de prosperitate pot fi înșelătoare, scrie Foreign Policy.

Echipa președintelui american Donald Trump vede refacerea relațiilor comerciale dintre Washington și Moscova drept un element central al unui eventual acord de pace privind Ucraina. Ideea este că interesele economice comune ar putea funcționa ca o garanție împotriva unui nou război. Specialiști cu experiență în economia rusă spun însă că această abordare ignoră lecții esențiale ale trecutului.

Miza pe afaceri ca garanție a păcii

Steve Witkoff, dezvoltator imobiliar, apropiat al lui Donald Trump și principal emisar american în dialogul cu Rusia pe tema războiului din Ucraina, a prezentat acordurile comerciale cu Moscova drept un scut împotriva viitoarelor conflicte. În opinia sa, prosperitatea reciprocă ar reduce automat riscul confruntărilor.

Administrația Trump s-a arătat deschis entuziasmată de potențialele câștiguri economice. „Rusia are resurse uriașe și suprafețe imense de teren”, spunea Witkoff într-un interviu pentru Wall Street Journal. Donald Trump însuși afirma anul trecut că discută cu Vladimir Putin despre „mari acorduri de dezvoltare economică” între cele două țări.

Lecții ignorate din trecut

Pentru cei care au lucrat în Rusia în anii 1990 și 2000, acest optimism pare deja cunoscut. „Ne aflăm din nou în situația de a crede că afacerile pot transforma relațiile politice”, spune Charles Hecker, consultant în riscuri geopolitice și fost director al biroului Control Risks din Moscova. „Iar răspunsul este: nu, nu pot.”

După prăbușirea Uniunii Sovietice, investițiile americane directe în Rusia au crescut semnificativ, de la 1,7 miliarde de dolari în 1999 la peste 20 de miliarde în 2009. Uniunea Europeană a mers și mai departe: în 2021, cu un an înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, Rusia se număra printre primii cinci parteneri comerciali ai blocului comunitar.

Totuși, pe măsură ce politica externă a Kremlinului a devenit mai agresivă, iar Vladimir Putin a început să reprime societatea civilă, încrederea s-a erodat. Anexarea Crimeei în 2014 a fost un punct de cotitură. „Ne-am amăgit crezând că prin cooperare economică și interese comune lucrurile vor merge în direcția corectă”, recunoaște Ed Verona, fost director ExxonMobil Russia și fost președinte al Consiliului de Afaceri SUA–Rusia.

Când banii nu sunt decisivi

Potrivit analistei Tatiana Stanovaia, de la Carnegie Russia Eurasia Center, comerțul nu poate garanta pacea deoarece nu depășește prioritățile de securitate ale Kremlinului. Orice acțiune a SUA percepută de Moscova drept o amenințare – de la desfășurarea de trupe în statele baltice până la sisteme de apărare antirachetă în Europa de Est – va provoca reacții dure, indiferent de volumul investițiilor.

Citește și: Economia Rusiei se clatină, dar prăbușirea regimului Putin rămâne un scenariu prea optimist. Cheia rămâne tot frontul

Cu alte cuvinte, chiar și miliarde de dolari investiți de companii americane pot fi anulate rapid de o decizie politică considerată ostilă de Rusia, reaprinzând conflictul.

Un „El Dorado” discutabil

Ideea Rusiei ca mare oportunitate investițională este, de asemenea, pusă sub semnul întrebării. Economia rusă rămâne mai mică decât a unor state europene precum Italia, iar înainte de război, PIB-ul său era de aproximativ 1,8 trilioane de dolari.

Afectată de cheltuieli militare ridicate, prețuri scăzute la energie și sancțiuni occidentale, economia Rusiei este prognozată să crească modest. Chiar și în cazul unui acord de pace rapid, cheltuielile militare ar urma să rămână ridicate pentru refacerea pierderilor din Ucraina, avertizează Chris Weafer, directorul Macro-Advisory.

Un mediu de afaceri riscant

Climatul investițional din Rusia este considerat dificil, dominat de actori puternic conectați politic. Cazul investitorului american Michael Calvey, arestat în 2019 în urma unui conflict comercial cu parteneri locali și eliberat abia în 2022, este adesea invocat drept exemplu.

Rusia ar putea primi mai ușor companii din sectoare strategice precum petrolul, gazele, energia nucleară sau mineralele critice, domenii controlate strâns de stat. Deși profitabile, aceste investiții ridică riscuri reputaționale majore, mai ales cât timp sancțiunile occidentale rămân în vigoare.

Investitori apropiați de Trump, deja interesați

Cu toate acestea, unii investitori americani, în special cei apropiați de Donald Trump, par dispuși să facă primii pași. Potrivit Wall Street Journal, aliați ai fostului președinte discută deja posibile investiții în proiecte energetice rusești, inclusiv în Arctica sau în infrastructura de gaze.

Pentru Kremlin, astfel de relații nu sunt neobișnuite, economia rusă fiind dominată de cercuri de afaceri apropiate de putere. Analiștii spun că investitorii conectați politic ar putea beneficia de protecție specială, făcând un eventual acord de pace profitabil doar pentru un număr restrâns de actori.

O formulă de pace contestată

Experții sunt larg de acord că ideea potrivit căreia comerțul poate preveni războiul este o iluzie. Legăturile economice nu schimbă prioritățile geopolitice fundamentale ale regimurilor autoritare.

Pacea durabilă, spun ei, necesită garanții politice solide, mecanisme internaționale de descurajare și reguli clare. În lipsa acestora, investițiile riscă să devină ostaticii următoarei escaladări a agresiunii ruse.

SUA

