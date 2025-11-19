Darryl Nirenberg, noul ambasador SUA la București: România nu a fost niciodată mai importantă pentru noi

Noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, numit de președintele Donald Trump și prezentat ca având o experiență diplomatică de 40 de ani, a fost audiat astăzi în Senatul american. În cadrul audierii, diplomatul a subliniat importanța relației româno-americane și angajamentul său de a continua să susțină interesele SUA la București, a precizat Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Darryl Nirenberg a vorbit despre obiectivele pe care și le propune ca șef al Ambasadei SUA la București, subliniind că România este un aliat esențial în cadrul NATO, datorită poziției strategice, graniței cu Ucraina și ieșirii la Marea Neagră. „România este un aliat cheie al NATO, poziționarea sa la Marea Neagră și vecinătatea cu Ucraina îi conferă un rol strategic”, a declarat Nirenberg pentru oficialii Senatului american.

Diplomatul a mai precizat că intenționează să stimuleze investițiile românești în Statele Unite, cu scopul de a crea locuri de muncă pe teritoriul american, și să asigure protecția americanilor care servesc, lucrează sau vizitează România: „Mă voi focusa pe securitatea americanilor care servesc, lucrează sau vizitează țara”. Referindu-se la contextul geopolitic actual, Nirenberg a afirmat că „relațiile cu România sunt în cel mai important punct din istoria colaborării româno-americane”.

Potrivit site-ului firmei sale, Darryl Nirenberg promovează și protejează interesele clienților în fața Congresului SUA, agențiilor federale și Casei Albe, fiind recunoscut pentru gestionarea problemelor complexe și adesea controversate. „Este o autoritate în ceea ce privește procedurile legislative și parlamentare ale Senatului și combină cunoștințele substanțiale, expertiza procedurală și conexiunile solide cu factorii de decizie pentru a obține rezultate concrete pentru clienți”, se arată în prezentarea oficială.

Printre realizările sale se numără influențarea unor legi importante, precum National Defense Authorization Act (2024), CHIPS and Science Act, Inflation Reduction Act (2022), Tax Cuts and Jobs Act (2017) și Affordable Care Act. De asemenea, a contribuit la adoptarea Legii privind Corectitudinea față de Consumatorii de Lentile de Contact și a fost implicat în probleme legate de comerțul cu China, reformarea programelor agricole interne și administrarea Refugiului Național de Faună Sălbatică Arctică.

Înainte de a activa în sectorul privat, Nirenberg a deținut timp de 14 ani funcții de conducere în Senat, inclusiv cea de Consilier al Comitetului pentru Relații Externe. În Congres, și-a construit o reputație pentru colaborarea bipartizană și abilitatea de a coopera cu ambele partide. Candidatura sa recentă pentru Consiliul Local din Alexandria i-a oferit experiență în campanii electorale, sporindu-i eficiența în activitatea de lobby.

Darryl Nirenberg este și membru fondator al Consiliului de Administrație Mid-Atlantic pentru Positive Coaching Alliance, o organizație non-profit care promovează experiențe pozitive pentru tinerii sportivi și extinde accesul la sport în comunitățile defavorizate.