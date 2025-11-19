Cum a devenit o masă la McDonalds un lux pentru americani

Costul unei mese la McDonald’s, emblematic ieftină, nu mai este considerat unul accesibil de către familiile americane cu mulți copii și buget redus, pe fondul crizei de accesibilitate ce afectează SUA odată cu creșterea prețurilor, relatează The Times.

Timp de decenii restaurantul fast food a fost unul dintre puținele locuri în care o familie cu buget redus, un grup de muncitori prost plătiți sau cineva care locuiește în mașină puteau conta pe o masă caldă în schimbul a câțiva dolari. Acum însă a devenit o masă pe care mulți o iau ocazional sau dacă și-o pot permite.

Brendan Baber, un specialist în marketing din Kenosha, Wisconsin, care are patru copii, descrie o adevărată bătălie care se dă în familia lui numeroasă pentru a decide ce vor avea copiii la cină - de multe ori, aceasta se dă la drive-thru-ul de la McDonalds. Fiica lui adoptivă în vârstă de șase are un argument: McDonalds este „culmea gastronomiei”.

Doar că pentru acest bărbat care are un salariu de șase cifre mic costurile se adună.

„Nu mai poți lua o porție mare de cartofi prăjiți cu mai puțin de cinci dolari. Și fiecare copil cere nenorociții de cartofi prăjiți”, se plânge el.

Meniul nu mai este la fel de accesibil ca altă dată nici pentru muncitori - prețurile sunt mult prea mari pentru o masă fast-food.

„Construcțiile și meseriile specializate depind de fast-food. Mâncăm fast-food aproape în fiecare zi”, spune și Ralph Severson, un antreprenor în construcții din Remodelers în New Albany, Indiana.

„Mâncăm de la McDonald’s dacă nu există alte opțiuni convenabile. Dar raportul calitate-preț nu mai este acolo”, spune bărbatul în vârstă de 60 de ani.

În condițiile în care prețurile cresc la orice - de la chirii la combustibil și alimente (fiind cu 25% mai mari decât înainte de pandemie), până și McDonalds a devenit inaccesibil pentru oamenii care îl considerau prima opțiune pentru o masă ieftină.

Un Big Mac, burgerul emblematic al lanțului, a ajuns la 6 dolari - față de 2,24 dolari în anul 2000.

Ajustat la inflație, același sendviș ar costa azi în jur de 4,22 dolari - ceea ce înseamnă că este cu aproximativ 40% mai scump decât în urmă cu 25 de ani.

Potrivit unei analize a FinanceBuzz, 10 produse populare din meniul restaurantului și-au dublat prețurile din 2014, depășind cu mult creșterea de aproximativ 31% a prețurilor de consum în aceeași perioadă.

Criza accesibilității și McDonalds

Recent, Trump a fost prezent la McDonalds Impact Summit din Washington, unde în fața proprietarilor de franciză și a furnizorilor, a vorbit despre „70 de ani de măreție americană”, cu referire la acest lanț, și s-a proclamat drept unul dintre cei „mai loiali clienți” ai brandului.

Evenimentul era menit să favorizeze o discuție despre accesibilitate, după ce Trump a promis să facă America din nou accesibilă și, în acest scop, a promis în pachetul său legislativ One Big, Beautiful Bill eliminarea taxelor pe bacșișuri și reguli mai generoase privind orele suplimentare.

Totuși, datele arată că prețurile continuă să crească și americanii le consideră prea mari până și la mâncarea fast food.

„Aproape opt din zece americani consideră mâncarea fast-food un lux din cauza prețurilor în creștere, iar ăsta este un comportament relativ nou. Arată limpede că mulți americani se simt presați financiar”, spune Matt Schulz, analist financiar la LendingTree.

Nemulțumirea se reflectă și în ratigurile scăzute de satisfacție. De pildă, în Indexul American de Satisfacție a Clienților din 2025, McDonalds s-a clasat pe ultimul loc din 23, pentru al treilea an consecutiv.

Prețurile au crescut și pentru totul că totul este mai scump, de la carnea de vită și pui la costuri mai mari cu salariile și beneficiile.

„Toți am resimțit costul inflației, dar cum a ajuns meniul de un dolar să coste trei dolari în doar câțiva ani?”, spune antreprenorul în construcții.

Mulți dintre foștii clienți fideli ai lanțului își fac acum același calcul.

Cartofi prăjiți prea scumpi

„Nimeni nu mai poate mânca un prânz la fast-food cu mai puțin de 10 dolari acum. Acum câțiva ani puteai hrăni patru persoane cu banii aștia”, observă John Raisor, 42 de ani, din Sulphur, Kentucky, care lucrează în domeniul marketingului digital.

Directorul general Chris Kempczinski a admis faptul că McDonalds „nu s-a concentrat suficient pe preț” și spune că firma încearcă să-și recâștige statutul de opțiune ieftină într-un context economic dificil.

Soluția: o avalanșă de oferte precum meniuri Combo de 5 dolari, valabile doar pentru perioade limitate. Totodată, gama McValue oferă meniuri de 5-6 dolari și este destinată clienților care au plecat din cauza bugetului redus. Dar acestea sunt oferite numai în aplicație. Părinții prea ocupați nu sunt dispuși să piardă timpul cu vânarea cupoanelor digitale și spun că oricum e o bătaie de cap prea mare pentru o ofertă de scurtă durată.

„Nu cer ca McDonalds să-mi salveze viața, sunt conștient că niciun buget nu poate rezista dacă mănânci în oraș în fiecare seară. Dar mi-ar plăcea să le pot spune copiilor mei «da» fără să dau peste cap bugetul pe o săptămână din cauza unor cartofi prăjiți mult prea scumpi”, conchide tatăl cu patru copii citat la începutul articolului.