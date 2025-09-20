search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Coșmarul trăit de două fete care au rămas captive într-un camion frigorific, după ce fratele lor a făcut un accident pe o autostradă din SUA

0
0
Publicat:

Două fete de 12 și 14 ani au rămas captive într-un camion frigorific, după ce fratele lor a făcut un accident pe o autostradă din SUA. Temperatura din interiorul camionului era sub punctul de îngheț.

Camion frigirific în care erau transportate fetele FOTO: X
Camion frigirific în care erau transportate fetele FOTO: X

Jacob Ortell Scott, în vârstă de 28 de ani, conducea un camion frigorific în momentul în care a făcut accidentul. Șoferul a pierdut o roată de la autotren, a trecut peste o barieră și a lovit două vehicule oprite, conform declarațiilor locotenentului Cameraon Roden de la Poliția Autostrăzii din Utah, scrie metro.

Ofițerii erau în zonă pentru a interveni la un alt accident și unul dintre ei a observat „două perechi de ochi" în camion. Ofițerul l-a confruntat pe Scott, care părea „surprins”, dar apoi a recunoscut prezența copiilor în remorcă.

„În acel moment, am văzut fatele de 12 și 14 ani stând în spatele remorcii cu laptele și produsele din carne”, a spus locotenentul Clay Morgan.

Potrivit Poliției, condițiile în care erau transportate cele două fete erau inumane.

Ofițerii au descoperit că temperatura din interiorul camionului era sub punctul de îngheț, ajungând la -1°C.

Autoritățile au găsit și așternuturi în remorca frigorifică. „Nu exista nicio modalitate pentru fete de a ieși”, se menționează în raport.

Fetele nu au fost rănite și au fost duse la alți membri ai familiei.

Între timp, Scott a fost dus la un spital din apropiere pentru o posibilă leziune la mână.

A fost arestat, fiind acuzat de abuz asupra copiilor agravat de gradul trei. 

Un judecător a ordonat reținerea sa fără posibilitatea de a fi eliberată pe cauțiune din cauza dovezilor care arată că reprezenta un „pericol substanțial” pentru ceilalți.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
digi24.ro
image
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
stirileprotv.ro
image
Ce înălțime maximă poate să aibă gardul dintre vecini, potrivit Codului Civil. Ce regulă să NU încalci
gandul.ro
image
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
mediafax.ro
image
Cine e sportivul cu o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar care nu vrea să le lase nimic. De ce a luat această decizie
fanatik.ro
image
„Câștig și câte 20.000 de euro lunar!” Elena Grigore are o faimă specială într-un domeniu dominat net de bărbați
libertatea.ro
image
VIDEO Burse de merit de 1.000 de euro, lăsate ca testament de doi profesori universitari din Iași. Șef de promoție: „O voi dona soției”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
România a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda
observatornews.ro
image
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
cancan.ro
image
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
prosport.ro
image
Ce electrocasnice mănâncă cel mai mult curent și cum reduci consumul lor
playtech.ro
image
Top fotbaliști care fac cei mai mulți bani pe Instagram în 2025. Cristiano Ronaldo câștigă de două ori mai mult decât Salah și Mbappé pentru postări
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Iulia, o tânără de doar 20 de ani, a murit la scurt timp după ce a murit și sora sa. Cele două au fost implicate într-un accident rutier grav, în Arad
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Udrea, în culmea fericirii, la doar 2 luni de când a ieșit din închisoare. Vestea URIAȘĂ pe care a dat-o. Fanii au felicitat-o instant: Sărbătoresc miracolul
romaniatv.net
image
Bilete de tratament balnear gratis pentru români
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
Dan Brown foto Profimedia jpg
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Sabrina Carpenter, de la o fetiță care cânta în casă la o artistă multipremiată

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?