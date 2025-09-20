Coșmarul trăit de două fete care au rămas captive într-un camion frigorific, după ce fratele lor a făcut un accident pe o autostradă din SUA

Două fete de 12 și 14 ani au rămas captive într-un camion frigorific, după ce fratele lor a făcut un accident pe o autostradă din SUA. Temperatura din interiorul camionului era sub punctul de îngheț.

Jacob Ortell Scott, în vârstă de 28 de ani, conducea un camion frigorific în momentul în care a făcut accidentul. Șoferul a pierdut o roată de la autotren, a trecut peste o barieră și a lovit două vehicule oprite, conform declarațiilor locotenentului Cameraon Roden de la Poliția Autostrăzii din Utah, scrie metro.

Ofițerii erau în zonă pentru a interveni la un alt accident și unul dintre ei a observat „două perechi de ochi" în camion. Ofițerul l-a confruntat pe Scott, care părea „surprins”, dar apoi a recunoscut prezența copiilor în remorcă.

„În acel moment, am văzut fatele de 12 și 14 ani stând în spatele remorcii cu laptele și produsele din carne”, a spus locotenentul Clay Morgan.

Potrivit Poliției, condițiile în care erau transportate cele două fete erau inumane.

Ofițerii au descoperit că temperatura din interiorul camionului era sub punctul de îngheț, ajungând la -1°C.

Autoritățile au găsit și așternuturi în remorca frigorifică. „Nu exista nicio modalitate pentru fete de a ieși”, se menționează în raport.

Fetele nu au fost rănite și au fost duse la alți membri ai familiei.

Între timp, Scott a fost dus la un spital din apropiere pentru o posibilă leziune la mână.

A fost arestat, fiind acuzat de abuz asupra copiilor agravat de gradul trei.

Un judecător a ordonat reținerea sa fără posibilitatea de a fi eliberată pe cauțiune din cauza dovezilor care arată că reprezenta un „pericol substanțial” pentru ceilalți.