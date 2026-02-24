Un antrenor de la o mare echipă a Europei îl înfruntă direct pe Trump: „Este o rușine că a primit Premiul pentru Pace!”

Antrenorul portughez Paulo Fonseca (52 de ani) a declarat pentru cotidianul francez „L'Équipe” că Mondialul de fotbal din 2026 ar trebuit să se dispute în cu totul altă parte decât în SUA, una dintre cele trei țări co-organizatoare.

În privința turneului final de la vară, Fonseca a spus în interviu: „Poziția președintelui american a fost să uite, să-i ignore pe cei dezavantajați și să țină cont de propriile interese economice. Președintele american nu s-a gândit la oameni, s-a gândit la bani”.

Lusitanul se alătură ipotezelor de boicotare venite din Germania, de la elvețianul Joseph Blatter (ex-președinte FIFA), dar și din Danemarca, o țară afectată de intențiile lui Trump privind Groenlanda.

Paulo Fonseca, fost antrenor la Șahtior Donețk, spune că „acela care iubește fotbalul ar prefera să se joace în altă parte”.

În decembrie, Gianni Infantino, șeful FIFA, i-a oferit lui Trump „Premiul pentru Pace”, născând polemici. „E atât de trist, fotbalul nu merită asta, e o rușine!”, este de părere Fonseca, în interviul amintit.

Tehnicianul lusitan a vorbit și despre situația Ucrainei, țara de origine a soției sale. Partenera lui de viață a fost nevoită să plece în 2022 din țara sa, după startul conflictului cu Rusia.