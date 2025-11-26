search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Congresmenii americani, revoltați după scurgerea convorbirii între Witkoff și consilierul lui Putin. Reacția lui Trump

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Membri ai Congresului și politicieni americani și-au exprimat revolta după scurgerea de informații referitoare la o conversație între reprezentantul special al SUA, Steve Witkoff, și oficiali ruși, în timpul căreia acesta le-a oferit sfaturi cu privire la modul de promovare a unui plan de pace în fața președintelui american Donald Trump, relatează RBC Ucraina.

Steve Witkoff și Iuri Ușakov FOTO: colaj arhivă/APA
Steve Witkoff și Iuri Ușakov FOTO: colaj arhivă/APA

Congresmanul Ted Lieu a avut o reacție dură față de atitudinea lui Witkoff.

„Un adevărat trădător. Se presupune că Steve Witkoff  lucrează pentru Statele Unite, nu pentru Rusia”, a comentat el.

La rândul său congresmanul Don Bacon a cerut demiterea emisarului special pentru Orientul Mijlociu.

„Din perspectiva celor care sunt împotriva invaziei rusești și vor să vadă Ucraina triumfând ca țară suverană și democratică, este limpede că Witkoff îi favorizează pe ruși. Nu se poate avea încredere în el să conducă aceste negocieri. Ar face un agent plătit de Rusia mai puțin decât face el? Ar trebui concediat”, a scris el.

Alesul republican Brian Fitzpatric consideră apelul problematic,

„Aceasta este o problemă majoră. Și unul dintre numeroasele motive pentru care aceste spectacole ridicole și întâlniri secrete trebuie să înceteze. Îngăduiți-i secretarului de stat Marco Rubio să-și facă treaba într-un mod corect și obiectiv”, a comentat congresmanul.

Fostul ambasador al SUA în Rusia, Michael McFaul, a calificat conversația între  Witkoff și omologii ruși drept „șocantă”, și a subliniat că reprezentanții guvernului SUA ar trebui să promoveze interesele Americii.

„Sarcina tuturor celor care ocupă funcții de securitate națională în cadrul guvernului SUA este să promoveze interesele naționale, nu interesele altor țări și mai ales nu pe cele ale unor barbari instigatori la război imperiali precum Putin”, a subliniat el.

Presa americană a publicat o conversație între Witkoff  și ruși

Bloomberg a publicat transcrierile a două conversații telefonice.

Prima conversație ar fi avut loc între reprezentantul special al SUA, Steve Witkoff, și consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, pe 14 octombrie.

În cadrul acelei convorbiri, Witkoff i-a consiliat pe ruși cu privire la cea mai bună modalitate de a-i prezenta lui Trump propunerile rusești pentru pace, insistând ca apelul să aibă loc înainte de vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă.

Witkoff i-a recomandat lui Putin să-l felicite pe Trump pentru acordul de pace încheiat în Fâșia Gaza, să-l complimenteze ca fiind un om al păcii și să menționeze că el și Ușakov au discutat despre un plan de pace similar și în problema ucraineană.

„I-am spus președintelui că Federația Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace. Asta este convingerea mea. I-am spus asta președintelui. Și din punctul meu de vedere problema este că avem două națiuni care au dificultăți în a ajunge la un compromis și, când o vom face, vom avea un acord de pace. Mă gândesc chiar că am putea să elaborăm o propunere de pace în 20 de puncte, cum am făcut în Gaza [...]

Acum, între noi fie vorba, știu de ce e nevoie pentru a ajunge la un acord de pace: Donețk și poate un schimb de teritorii undeva. Dar spun că, în loc să vorbim așa, să vorbim mai optimist, pentru că cred că vom ajunge la un acord. Și cred că Iuri, președintele, îmi va acorda mult spațiu și libertate de acțiune pentru a ajunge la acord”.

A doua conversație a avut loc t între Ușakov și trimisul  Kirill Dmitriev,  șeful fondului suveran de investiții al Rusiei. S-au înțeles că acesta din urmă îi va transmite lui Witkoff un plan de pace, doar că Ușakov s-a arătat îngrijorat că SUA ar putea face modificări nefavorabile Rusiei.

În același timp, Bloomberg a menționat că nu poate confirma cu precizie ce propuneri a transmis Moscova Washingtonului și în ce măsură acestea s-au reflectat în planul în 28 de puncte. Acest document a fost revizuit la Geneva duminică, 23 noiembrie.

Reacția lui Donald Trump

Președintele Donald Trump a minimalizat îngrijorările legate de angajamentele trimisului său special, Steve Witkoff, cu Kremlinul, după ce transcrierea Bloomberg a oferit o privire rară a modului în care negociatorul-șef al președintelui l-a consiliat pe omologul său rus, relatează CNN.

„Trebuie să vândă asta Ucrainei, trebuie să vândă planul Ucrainei Rusiei. Cu asta se ocupă un negociator”, a declarat Trump reporterilor din Air Force One marți seara, când a fost întrebat despre transcrierile apărute în presă,

„Nu am auzit, dar am auzit că a fost vorba de negocieri standard. Și îmi imaginez că spune același lucru Ucrainei, pentru că fiecare parte trebuie să dea și să primească”, a adăugat președintele.

Întrebat dacă este îngrijorat că Witkoff ar fi prea „pro-rus”, Trump a spus că e posibil ca războiul să „continue ani de zile” în absența negocierilor, adăugând: „Rusia are mult mai mulți oameni – are mult mai mulți soldați. Așa că socotesc că dacă Ucraina poate face o înțelegere, este un lucru bun”.

Între timp, Ușakov și-a exprimat frustrarea față de scurgerea de informații.

„Unele dintre aceste scurgeri de informații sunt false. Despre altele aș prefera să nu comentez deloc, cum ar fi, de exemplu, conversațiile mele cu Witkoff, care sunt confidențiale. Nimeni nu ar trebui să le dezvăluie. Nimeni!”, a spus el în comentariile relatate de presa de stat rusă.

Brett McGurk, analist de afaceri globale la CNN, care a ocupat funcții de conducere în domeniul securității naționale sub mai mulți președinți, a declarat că, în calitate de fost negociator, primul său gând a fost că apelul a fost divulgat de un serviciu de informații străin.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
digi24.ro
image
Cel mai bogat ucrainean primește undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra o fabrică importantă din România
stirileprotv.ro
image
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
gandul.ro
image
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
mediafax.ro
image
Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a semnat documentul
fanatik.ro
image
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
libertatea.ro
image
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
antena3.ro
image
Ciclonul Adel ajunge în România. Vine cu fenomene meteo extreme
observatornews.ro
image
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
În cât timp primeşti ajutorul de deces, în 2025: lista actualizată a actelor necesare
playtech.ro
image
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
În mai puțin de 24 de ore! Barcelona i-a decis soarta lui Ronald Araujo, după nota 1 cu Chelsea
digisport.ro
image
A crezut că nu aude bine: ce a putut să-i ceară un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare
stiripesurse.ro
image
Cum au ajuns cele două fete să intre cu mașina în stâlpul de pe Calea Ferentari. Şoferiţa s-ar fi luat la întrecere cu un şofer de 19 ani
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Este lege! Înmatriculările auto, în totalitate online
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
click.ro
image
Prin ce trece o româncă stabilită în Olanda: „La noi nu se întâmplă așa ceva”
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
Combinatul din Hunedoara Sursa Azopan ro jpg
Declinul combinatelor siderurgice din România comunistă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol

OK! Magazine

image
Mihai (Meme) și Teodora Stoica au scăpat de cancer și ajutați de această metodă la îndemâna oricui. Ce presupune

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât