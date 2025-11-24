search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Război în Ucraina

Cine ar beneficia de pe urma planului de pace Witkoff-Dmitriev

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Planul de pace în 28 de puncte pe care Statele Unite și Rusia vor să-l impună Ucrainei și Europei este impropriu denumit astfel: în forma actuală, este un „plan tenebros” ce „garantează practic un război viitor”, având în plus rolul de a „dezbina America și Europa” și de a le aduce profit unor „investitori ruși și americani necunoscuți”, scrie analista Anne Applebaum în „The Atlantic”.

Autorii planului sunt specializați în tranzacții comerciale: Steve Witkoff, un dezvoltator imobiliar lipsit de cunoștințe relevante despre istoria Rusiei și Ucrainei, respectiv Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei.

Textul brut a fost un șoc pentru europeni și ucraineni, în condițiile în care europenii plătesc acum aproape toate costurile militare ale războiului. Ucrainenii au fost siguri că documentul este autentic doar în momentul în care au primit practic un ultimatum de o săptămână – până de Ziua Recunoștinței – altminteri riscă să piardă sprijinul SUA.

Un ultimatum pe cât de presant, pe atât de derutant, după ce Departamentul de Stat abia ce autorizase vânzarea de tehnologie antirachetă către Ucraina. Indiferent de soarta lui, acesta riscă să afecteze permanent reputația Americii ca aliat de încredere, nu doar în Europa, ci în întreaga lume.

Principalele cerințe sunt bine cunoscute: SUA ar recunoaște controlul de facto al Rusiei asupra Crimeei, Donețkului și Luganskului. Totodată, în practică, Rusiei i s-ar permite să păstreze teritoriile pe care le-a cucerit în Zaporijie și Herson, care ar fi în continuare zone de ocupație în care forțele ruse au efectuat arestări, torturi și represiuni. În plus, Ucraina s-ar retrage din teritoriile fortificate din Donețk ce protejează centrul Ucrainei.

Însă dincolo de faptul că Ucraina ar ceda teritorii, populație și bunuri, Rusia dorește să se asigure că țara agresată va fi suficient de slăbită din punct de vedere politic și militar pentru a nu putea riposta. În același timp, suveranitatea i-ar fi sever restricționată: Ucraina va înscrie în constituție că nu va adera niciodată la NATO, va reduce aproape la jumătate numărul forțelor sale armate, i se interzice să găzduiască trupe străine pe teritoriul său și se obligă să organizeze alegeri în termen de 100 de zile.

În schimbul acestor concesii, Ucraina „ar primi garanții de securitate” nespecificate și despre care nu este clar cum ar fi implementate și ce rol ar avea SUA. De asemenea, Rusia ar „consacra prin lege politica sa de neagresiune față de Europa și Ucraina” – o promisiune despre care nu e clar cum va fi garantată. SUA promite și alte beneficii: ridică sancțiunile împotriva Rusiei, o invită să se realăture G8; iar Rusia va fi reintegrată în economia mondială.

De ce face Trump presiuni asupra Ucrainei să accepte un plan rusesc care deschide calea spre un nou război?

Documentul oferă câteva indicii: SUA ar prelua controlul asupra celor 100 de miliarde de dolari în active rusești blocate, pentru a-i investi în Ucraina, primind în schimb „50% din profiturile din această afacere”. Europenii, ale căror bănci dețin majoritatea acestor active, nu ar primi nimic.

Mai mult, Statele Unite și Rusia ar urma „să încheie un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltare reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare din Arctica și altor oportunități corporative reciproc avantajoase

Financial Times a relatat despre cazul lui Mattias Warnig - un om de afaceri german și fost spion rus, cu legături strânse cu Putin și aflat sub sancțiuni americane. Acesta a căutat o cale de acces către administrația Trump prin intermediul investitorilor americani care doresc să redeschidă conducta de gaze naturale Nord Stream 2.

Alte detalii ale negocierilor comerciale purtate de Witkoff și Dmitriev nu sunt publice – și ar trebui să fie.

Acest plan a fost propus în numele politicii externe a SUA - dar ale cui interese economice sau de securitate ar sluji de fapt? Ce companii americane și ce oligarhi ar beneficia?

În ultimii 10 ani, Rusia a încercat să dezbine Europa și America, să submineze și să slăbească NATO. Or aprobarea unui astfel de plan echivalează cu atingerea acestui obiectiv. Există o lungă tradiție a marilor puteri care încheie acorduri peste capetele țărilor mai mici, cu consecințe teribile. Pactul Molotov-Ribbentrop, cu protocoalele sale secrete, a adus al Doilea Război Mondial. Acordul de la Ialta a dus la Războiul Rece. Pactul Witkoff-Dmitriev riscă să repete istoria.

SUA

